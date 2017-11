5 lucruri pe care dermatologii refuza sa le foloseasca pe mainile lor

Dermatologii vorbesc despre lucrurile pe care le evita pentru a avea maini sanatoase si tinere in timpul iernii si pe tot parcursul anului.

Sapun antibacterian

Michelle Henry, dermatolog la Centrul de Chirurgie Laser si Piele din New York sustine ca evita sa foloseasca sapunul antibacterian atunci cand nu este la serviciu deoarece contine cantitati mari de triclosan si exista riscul cresterii bacteriilor rezistente de dezifectanti. Tricosan poate provoca si iritatii si uscari semnificative ale pielii.

Tot ce trebuie sa faceti este sa folositi apa si sapun normal, acestea vor face fata cu brio.

Saloane de manichiura

Laurel Geraghty, editor de frumusete-dermatolog in Medford, Oregon, sustina ca este mai bine sa evitam saloanele de manichiura. In primul rand pentru ca ojele sunt pline de chimicale care ne afecteaza unghiile si, in al doilea rand, pentru ca sterilizarea necorespunzatoare a ustensilelor poate provoca numeroasa infectii la nivelul mainilor, dar si infestarea cu boli grave.

Lumina soarelui si a lampilor UV

Fayne Frey, MD, dermatolog In West Nyac, New York Si fondator al FryFace.com, declara ca lumina soarelui, dar si cea emisa de lampile UV (necesara pentru manichiura cu gel), modifica ADN-ul pielii, poate duce la imbatranirea prematura a pielii si chiar la aparitia cancerului.