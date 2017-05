4 ingrediente care te vor ajuta sa scapi de grasimea abdominala la timp pentru vara

Nu exista vreo pastila magica ce te va ajuta sa scapi de 15 kilograme fara sa iti pui in pericol sanatatea. Noi ne-am decis sa impartasim cu tine o reteta de bautura delicioasa si sanatoasa care te va ajuta sa scapi de kilogramele in plus.

Vei avea nevoie de:

– 1 tulpina de telina

– 1 castravete de marime medie

– 1 pahar de patrunjel maruntit

– 3 bucatele de ananas proaspat

Spala legumele si curata ananasul de coaja. Amesteca-le pe toate intr-un blender. Nu adauga sare, zahar sau alti indulcitori in bautura.

Trebuie sa bei acest amestec in maxim 15 minute de la preparare pentru a nu-si pierde proprietatile. Consuma aceasta bautura in fiecare dimineata.

Daca pe langa aceasta bautura te antrenezi zilnic si ai o dieta sanatoasa, vei observa rezultate intr-o saptamana.

Care este secretul acestei bauturi?

– Telina este o leguma slaba in calorii, continand 16 calorii la 100g. Fibra dietetica se umfla in stomac, oferind senzatia de satietate. In plus, un studiu arata ca un aport mai mare de fibre in dieta este esential pentru a scapa de kilogramele in plus.

– La fel ca si telina, castravetii contin multe fibre si aproximativ acelasi nr de calorii.

– Patrunjelul contine multe fibre (3,3g la 100g).

– 100g de ananas contine 1g de fibre nonsolubile, iar valoarea energetica este de 50 kcal. Acest fruct este dulce asa ca imbunatateste gustul bauturii.