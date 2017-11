3 beneficii surprinzatoare ale ghimbirului! Face minuni pentru sanatate si frumusete

Radacina de ghimbir a fost folosita de culturi de pe tot globul, timp de mii de ani, in orice aspect. De la gatit, la medicina sau pe post de afrodisiac, ghimbirul face minuni pentru origanism.

Dupa cum se dovedeste, este si unul dintre cele mai bune cadouri de frumusete ale naturii.

Ghimbirul reduce inflamatia

Stii acea umflatura sau roseata pe care o simti uneori pe piele- chiar si pe fata? Indiferent daca este cauzata de dieta sau viciile dumneavoastra (bautura sau tigari), nu este o imagine frumoasa.

“Inflamatia este de fapt una din functiile de auto-conservare ale corpului dumneavoastra, dar prea mult, desigur, poate provoca probleme cu toate zonele corpului”, explica Jennifer Van Horn, MS, consultant nutritional pentru Fruitive. Ghimbirul poate ajuta.

“Ghimbirul este un medicament miraculos natural deoarece este antiinflamator, antiviral si chiar antibacterian”, adauga Horn. “Este intotdeauna in bucataria mea, arma mea secreta de a avea in mana, mai ales in timpul sezonului rece si al gripei”.

Ghimbirul arde grasimi

Da, ai citit bine! Ghimbirul este un stimulator al metabolismului, ceea ce inseamna ca ajuta organismul sa arda calorii. De asemenea, ghimbirul este foarte satios si ofera senzatia de plin pentru mult timp. Aceasta afirmatie este demonstrata printr-un studiu efectuat de Institutul pentru Nutritie Umana de la Universitatea Columbia. In acest studiu, cercetatorii au analizat doua grupuri de barbati obezi – oferind un grup o bautura fierbinte continand pulbere de ghimbir dizolvata, iar cealalta grupa o bautura fierbinte fara ghimbir.

Barbatii care au consumat bautura de ghimbir s-au simtit semnificativ mai bine pe tot parcursul zilei decat celalalt grup. Destul de cool, nu? Pentru a va reduce pofta de mancare, Horn recomanda infuzarea a cateva felii proaspete de ghimbir, in apa, inainte de cea mai mare masa a zilei.

Ghimbirul reduce celulita

In loc sa cheltuiti banii pe diverse creme scumpe, care promit ca va tonifica pielea, insa nu ofera rezultatele dorite, mai bine incercati ghimbirul.

“Ghimbirul creste circulatia si regenerarea celulara, ceea ce la randul sau ajuta la combaterea celulitei”, explica Punnapuzha,

Cum sa scapati de celulita, la voi acasa, cu ajutorul unui remediu naturist pe baza de ghimbir.

Ingrediete:

– o ceasca de zahar

– jumatate de ceasca de ulei de masline

– patru linguri de ghimbir ras

– sucul stors de la jumatate de lamaie

Aplicati amestecul pe piele, la dus, prin miscari circulare, in special in zonele afectate si apoi clatiti cu apa rece