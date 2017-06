3 bauturi mai eficiente decat apa cu lamaie! Cura de slabire cu CAFEA

Inceperea zilei cu un pahar de apa cu lamaie a devenit rutina pentru multe persoane care isi doresc sa slabeasca cat mai rapid.

Vestea rea insa este ca nicio bautura nu te va ajuta sa slabesti miraculos pe cont propriu. Acestea trebuie sa fie neaparat insotite de un stil de viata sanatos. Exista, insa, cateva bauturi care pot accelera aparitia rezultatelor.

Cafeaua

Este bautura energizanta perfecta. Cercetatorii au descoperit ca o ceasca de cafea inainte de antrenament iti poate creste rezistenta, fapt care te ajuta sa arzi mai multe calorii.

Apa cu gheata

Bauturile reci stimuleaza corpul sa munceasca mai mult pentru a aduce apa rece la temperatura corpului. Un pahar de apa rece cu gheata pe zi te poate ajuta sa arzi cu 100 de calorii in plus.

Ceaiul verde

Ceaiul verde nu are calorii si te poate ajuta sa scapi de kilogramele in plus. Studiile arata ca persoanele care beau 4 cani de ceai verde pe zi timp de 2 luni pierd cu 2-3 kilograme mai mult decat cei care beau apa simpla.