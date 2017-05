15 simptome ale cancerului pe care femeile le ignora

In jur de 69% din femeile peste 50 de ani si-au facut o mamografie in ultimii 2 ani, dar cancerul nu este mereu depistat la aceste teste.

In mod normal, cand o femeie suspecteaza ceva, teama o impiedica sa discute cu doctorul ei despre problemele sale. Este indicat sa-ti asculti instinctul atunci cand vine vorba despre corpul tau, iti poate salva viata.

Iata cateva dintre simptome. Acestea sunt serioase chiar daca nu inseamna mereu ca ai cancer, iar multe persoane le ignora desi ele pot dauna sanatatii tale pe termen lung.

1. Tusea cronica, durerea in piept, dificultati de respiratie. Diferite tipuri de cancer, inclusiv tumorile la plamani si leucemia pot cauza aceste simptome care sunt similare unei tuse sau bronsitei. Anumiti pacienti spun ca durerea se extinde pana la umeri si uneori chiar pe brat.

2. Schimbari ale bustului. Majoritatea umflaturilor de la nivelul bustului nu sunt canceroase, insa asta nu inseamna ca nu trebuie investigate de un doctor cat mai rapid posibil. Alte schimbari pot include: scurgeri din mamelon, gropite in piele, inrosirea mameloanelor sau a pielii de pe sani.

3. Ganglioni limfatici umflati sau umflaturi pe gat, la subrat sau in zona intima. Dificultatea de a inghiti. Daca ai ganglionii limfatici umflati sau intampini dificultati la inghitirea lichidelor si a mancarii care se inrautateste pe zi ce trece, poate fi o infectie sau poate fi cancer pe tractul esofagian. Oricare dintre ele ar fi, interventia medicului este necesara.

4. Balonare, durere abdominala, sangerari anale, sange in urina. Femeile se baloneaza foarte des, insa daca nu trece intr-o saptamana sau doua, este timpul sa faci o vizita doctorului tau, mai ales daca este combinata cu sangerari sau pierdere in greutate neplanificata. Toate aceste simptome pot indica prezenta cancerului ovarian sau a celui la colon, vezica sau rinichi.

5. Schimbari ale pielii: Daca una sau mai multe isi schimba forma, culoarea, marimea, este timpul sa te duci la doctor imediat.

6. Arsuri la stomac: stresul, alcoolul, prea multa mancare (sau toate trei la un loc) pot cauza arsuri la stomac. Incearca sa iti schimbi dieta timp de cateva saptamani si vezi daca dispare. Daca nu dispare? Se poate sa ai cancer la stomac, la esofag sau ovarian.

7. Moleseala si oboseala. Multi oameni sunt obositi din cauza vietii lor hectice, dar oboseala care nu dispare? Nu este sanatoasa, in special daca este combinata cu alte simptome din aceasta lista.

8. Schimbari ale cavitatii bucale. Daca fumezi, verifica daca ai pete albe in gura sau pe buze, deoarece ambele sunt semne ale cancerului oral.

9. Hemoragii abundente, sau hemoragii intre ciclul menstrual. Multe persoane declara ca acesta este primul indicator al cancerului la uter. Cere-i doctorului tau sa iti faca o ecografie transvaginala.

10. Durere, in special de spate. Toata lumea are dureri, de aceea sunt de multe ori ignorate. Durere continua poate semnala cancer la creier, oase, ficat, mamar etc. Consulta-te cu doctorul tau daca ai dureri inexplicabile care tin de mai mult de o luna.

11. Schimbari ale unghiilor. Schimbari inexplicabile ale unghiilor pot indica diferite tipuri de cancer. Fii atenta la schimbarile de culoare, cum ar fi petele albe, dungile negre/maro sau un punct sub unghie.

12. Dureri abdominale acompaniate de depresie. Acesta este un simptom rar si foarte trecut cu vederea. Dureri inexplicabile ale abdomenului alaturi de depresie pot semnala cancerul pancreatic. Ai motive de ingrijorare? Doar daca au mai existat cazuri in familia ta sau daca bei mult alcool. Altfel, daca durerea nu dispare in cateva saptamani ar fi o idee buna sa mergi la doctor.

13. Infectii frecvente sau febra. O temperatura ridicata care nu poate fi explicata si care nu dispare poate semnala leucemia sau alt fel de cancer. Impartaseste-ti temerile cu doctorul imediat.

14. Scurgeri. Nu este ceva de care oamenii vorbesc, insa scurgerile urat mirositoare si colorate ale vaginului pot fi un simptom al cancerului cervical. Scurgerea poate aparea intre ciclurile menstruale sau dupa menopauza, iar uneori poate contine sange. Este indicat sa nu te tratezi singura cu produse eliberate fara prescriptie si sa iti vizitezi doctorul. In cel mai bun caz este o infectie care oricum nu poate fi tratata cu medicamente fara prescriptie.

15. Pierdere in kilograme fara sa incerci. Aproape toata lumea isi doreste sa slabeasca fara efort, insa pierderea a mai mult de 5 kilograme fara schimbari in dieta si fara efort fizic poate indica o mare problema. Majoritatea pierderilor in kilograme fara intentie nu inseamna cancer, insa poate fi o afectiune a tiroidei sau poate fi cancer la stomac, plamani sau pancreatic.