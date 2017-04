14 semne ca ai putea fi infectat cu HIV

Singurul mod prind care poti avea certitudinea ca esti infectat cu HIV este efectuarea unei analize medicale care atesta ca esti seropozitiv sau seronegativ. Insa mai exista unele semne care pot indica infectia cu virusul imunodeficientei umane, simptome care ar trebui sa te trimita urgent la doctor.

In interval de o luna sau doua de la contractarea HIV, intre 40 si 90% din persoane sunt afectate de o forma de gripa denumita sindrom retroviral acut. Pe de alta parte, se poate ca simptomele infectiei cu HIV sa nu se apara decat dupa cativa ani de la contractarea virusului.

„In primele stadii ale infectiei, cel mai comun simptom este, de fapt, niciunul”, spune doctorul Michael Horberg, directorul centrului pentru HIV si SIDA Kaiser Permanente din Oakland (California, SUA). Una din cinci persoane din SUA nici nu stiu ca au virusul in organism.

In Romania, 9.880 de oameni sunt fie infectati cu HIV, fie deja bolnavi de SIDA (dupa activarea virusului), potrivit celui mai recent raport al Compartimentului pentru Monitorizarea si Evaluarea Infectiei HIV/SIDA in Romania, din cadrul Institutului de Boli Infectioane „Matei Bals” din Bucuresti. Cei mai multi romani bolnavi de SIDA sau infectati cu HIV au varste cuprinse intre 20 si 29 de ani.

Insa, specialistii sustin ca numarul celor purtatori ai infectiei cu HIV este mai ridicat, pentru multi nu stiu ca au contractat virusul. Din acest motiv, efectuarea analizelor pentru depistarea virusului este esential. Principalele teste folosite in acest sens sunt testul Elisa, testul Western Blot si reactia de Imuno-flourescenta.

Persoanele care fac sex neprotejat, asadar fara prezervativ, ar trebui sa se testeze numaidecat si chiar in cazul in care relatia este serioasa si partenerul – stabil, analiza ar trebui facuta o data pe an. Desi in majoritatea cazurilor infectia trece neobservata, exista unele semne care pot indica prezenta HIV in organism.

1. Febra

Unul dintre primele simptome ale contractarii virusului sunt cele ale sindromului retroviral acut care se manifesta ca o forma de gripa. Principalul semn este, insa, febra, aceasta fiind acompaniata si de oboseala, umflarea ganglionilor limfatici si senzatia de gat uscat. „In acest punct, virusul intra in circulatia sangvina si incepe sa se reproduca in numar mare”, spune Cila departamentul de medicina din cadrul Scolii de Medicina NYU din New York.

2. Oboseala

Raspunsul inflamator dat de sistemul imunitar asediat de virusul HIV care se reproduce incontinuu poate genera stari accentuate de oboseala, pana la letargie. Oboseala este, de altfel, un simptom intalnit la inceputurile infectiei, dar si in ultimele stadii ale bolii. Ron din Midwest, in varsta de 54 de ani, specialist in relatii publice, a inceput sa-si faca griji de starea sa de sanatate cand a constatat ca orice plimbare sau activitate fizica moderata il facea sa-si dea sufletul de oboseala. El a fost diagnostica cu infectia HIV in urma cu 25 de ani, dar abia dupa aceasta perioada s-a instalat oboseala cronica.

3. Dureri musculare, articulare si ganglioni umflati

Sindromul retroviral acut (SRA), aparut dupa contractarea HIV, poate fi confundat, adesea, cu mononucleoza (boala sarutului), o alta infectie virala si chiar sifilis sau hepatita. Nici nu-i de mirare pentru ca aproape toate aceste afectiuni au simptome similare: dureri musculare si articulare, dar si umflare a ganglionilor limfatici.

4. Gatul uscat si durerile de cap

Doctorul Horberg atrage atentia ca senzatia de gat uscat si dureri de cap sunt mai usor de asociat cu SRA, iar daca stii ca faci sex fara prezervativ sau ai beneficiat de transfuzii de sange, ar fi bine sa dai fuga la medic si sa-ti faci analizele.

5. Iritatii pe piele

Iritatiile piele apar, de regula, in stadiile avansate ale SIDA. Asta inseamna ca virusul este deja activ de vreme buna.

6. Ameteli, voma si diaree

Intre 30 si 60% din persoanele infectate cu HIV, nu de multa vreme, au stari de ameteala, vomita si sufera de diaree. „Diareea care nu raspunde la niciun fel de medicamentatie ar trebui sa te puna pe ganduri”, atrage atentia medicul Horberg.

7. Scaderea in greutate

Cand kilogramele incep sa se scurga, pur si simplu, de pe corpul uman, boala este in stadiu avansat. „Daca incepi sa slabesti chiar daca nu iti schimbi regimul alimentar, inseamna ca sistemul imunitar este epuizat si a pierdut lupta cu virusul”, spune doctorul Malvestutto. Specialistii americani sustin ca a pierde 10% din greutatea corporala intr-o luna in care te simti si obosit si ai si diaree este un semn al HIV.

8. Tuse seaca

In cazul lui Ron, tusa seaca a fost primul simptom care i-a dat de inteles ca este ceva in neregula cu organismul lui. Desi a pus tusea seaca pe seama unei alergii, cand si-a dat seama ca a trecut deja un an si ceva de cand nu inceteaza sa tuseasca s-a dus la medic. „Tusa seaca ce nu trece cu absolut niciun medicament si este prezenta timp de mai mult de saptamani indica infectia cu HIV in organism”, adauga doctorul Malvestutto.

9. Pneumonia

Tusea si pierderea greutatii corporale pot indica si pneumonie, boala aparuta pe fondul sistemului imunitar slabit de virusul imunodeficientei umane.

10. Transpiratii pe timp de noapte

Aproximativ jumatate din oamenii infectati cu HIV au episoade transpiratii in timpul noptii, care nu au nicio legatura cu temperatura camerei.

11. Schimbari ale texturii unghiilor

Un alt semn al infectiei cu HIV sunt schimbari la nivelul unghiilor, innegrirea lor, craparea sau decolorarea lor. Multe dintre astfel de infectii la nivelul unghiilor sunt cauzate de ciuperci si bacterii care s-au instalat in zona si s-au dezvoltat pentru sistemul imunitar este surmenat de virusul HIV si nu a mai putut lupta impotriva lor.

12. Candidoza

Candidoza este una dintre infectiile des aparute in stadii avansate ale bolii. Candidoza este una dintre cele mai frecvente boli intime ale femeilor. Si barbatii pot suferi de candidoza, dar doar un procent mic manifesta si simptome, la restul boala fiind asimptomatica. Fiind o infectie atat de comuna si, in mod normal, relativ usor tratabila, multe persoane nu se gandesc ca ar putea suferi de ceva mult mai grav. Daca candidoza este recurenta si se trateaza tot mai greu se prea poate sa fi aparut tot pe fondul slabirii organismului infectat cu HIV.

13. Stari confuze si probleme de concentrare

In stadii avansate ale bolii, pot aparea probleme cogntive, precum dementa. Dincolo de starile confuze, apar si dificultati in procesul de concetrarea asupra anumitor chestiuni.

14. Herpesul

Un simptom al sindromului retroviral acut, dar si al SIDA in stadiu avansat sunt herpesurile aparute la nivelul gurii si al organelor genitale. Herpesurile permit raspandirea mai usoara a virusului si apar mai frecvent la persoanele infectate cu HIV.