14 alimente pe care sa eviti sa le consumi pe stomacul gol

Nu este cea mai buna idee sa sari peste micul dejun, iar cei mai multi nutritionisti sustin ca este cea mai importanta masa a zilei.

1. Sucuri cu zahar

Zaharul iti creste glicemia si iti da pofta de mancare. In plus, ti se va face foame mai devreme decat crezi.

2. Sucuri acidulate

Sucurile acidulate sunt pline de zahar, iar ingredientele lor distrug mucoasa membranelor, afecteaza circulatia sangelui si digestia.

3. Rosii

Acidul din rosii creeaza un mediu acid in corp asa ca incearca sa nu consumi rosii dimineata daca te confrunti cu refluxul de acid sau ulcer.

4. Citrice

Fructele citrice iti pot irita stomacul si esofagul

5. Produse de patiserie

Poate parea cea mai buna idee pentru micul dejun, dar nu vrei sa consumi toata drojdia din aceste produse. Drojdia este cunoscuta pentru faptul ca deranjeaza stomacul.

Consuma mai mult din aceste alimente la micul dejun:

1. Germeni de grau

Imbunatateste digestia, iar cateva linguri iti pot oferi 10% din doza zilnica recomandata de acid folic si 15% din doza zilnica recomandata de vitamina E.

2. Terci de malai

Iti ofera senzatia de satietate, iti curata corpul si intareste microflora din intestine.

3. Cereale integrale

Carbohidratii complecsi din cerealele integrale sunt minunati pentru tine. Foloseste-le pentru clatite, vafe sau toast.

4. Papaya

Papaya este bogat in vitamina E si C, fibre si papaina Papaina este o enxima care imbunatateste digestia si reduce riscul de dezvoltare a cancerului de colon.

5. Oua

Ouale sunt minunate si exista foarte multe feluri in care le poti manca. In plus, te vor oferi o senzatie de satietate de durata.

6. Nuci

Ai nevoie de potreinele si grasimile vegetale din nuci pentru a echilibra nivelul pH-ului din stomac. De asemenea sunt potrivite daca te confrunti cu refluxul de acid si ulcer.

7. Coacaze

Aceste fructe de padure sunt slabe in calorii si bogate in nutrienti esentiali. Cercetatorii au descoperit ca iti imbunatatesc memoria, regleaza tensiunea si accelereaza metabolismul. Adauga coacaze in smoothie, clatite, in salate sau in vafe.