Autor - Nicoleta Manea
Covorul roșu de la premiera din Los Angeles a filmului „Ready or Not 2: Here I Come” a fost scena unor apariții moderne, cu actrițele Samara Weaving și Kathryn Newton în centrul atenției. Evenimentul de luni seară a adus în prim-plan creații de la Moschino și Khaite, plus o apariție complet neașteptată din partea lui Margot Robbie. Hai sa vedem ce au purtat.

Kathryn Newton, in alb Moschino

Kathryn Newton a ales o ținută din colecția de primăvară 2026 ready-to-wear de la Moschino. Piesa vestimentară, o rochie albă fără bretele, a ieșit în evidență prin decupajele sale și prin materialul plisat. Actrița și-a accesorizat look-ul cu bijuterii de la Yeprem și a completat totul cu o pereche de pantofi cu toc Christian Louboutin.

Stilul său a fost curatoriat de echipa formată din Mariel Haenn și Rob Zangardi.

Absolutely dezvaluie povestea celor 20 de tinute create pentru turneu
Samara Weaving, o aparitie radianta

Samara Weaving a fost, fără îndoială, în centrul atenției. Actrița și-a etalat cu mândrie burtica de gravidă într-o rochie maxi verde, cu un decupaj statement în zona taliei. E drept că alegerea a fost una curajoasă și a demonstrat o abordare modernă a stilului de maternitate.

Citeste si:  Cele mai bune albume romanesti de hip hop

Iar look-ul, realizat de stilistul Jordan Dorso, a fost completat de o serie de bijuterii asortate și pantofi cu toc ascuțit. Weaving așteaptă primul ei copil alături de soțul său, Jimmy Warden.

Surpriza serii Margot Robbie

V-ați fi așteptat la o astfel de apariție?

Faherty deschide primul magazin în Europa și vrea 30% din afaceri internațional
Margot Robbie și-a făcut simțită prezența la premiera din Los Angeles, deși nu era anunțată. Ea a purtat o rochie mini de la With Jean și o pereche de cizme semnate Khaite. Peste rochie, actrița a adăugat o jachetă texturată din piele maro, care a completat perfect ținuta.

Despre ce este vorba in Ready or Not 2

Filmul „Ready or Not 2: Here I Come” este continuarea horror-ului slasher din 2019, „Ready or Not”. Acțiunea o urmărește din nou pe Grace, personajul interpretat de Samara Weaving, singura supraviețuitoare a jocului brutal (un joc mortal care i-a ucis soțul și socrii în primul film).

Numai că, deși a scăpat de acea experiență aproape fatală, Grace se trezește din nou ținta unei serii de crime, de data aceasta alături de sora ei înstrăinată, jucată de Kathryn Newton. Filmul „Ready or Not 2: Here I Come” se lansează în cinematografe vineri.

Nike Air Force 1 povestea pantofului de 85.000 de dolari care era sa dispara
Absolutely dezvaluie povestea celor 20 de tinute create pentru...

Cântăreața britanică Absolutely, pe numele real Abby-Lynn Keen, trăiește o perioadă plină. Pe lângă lansarea noului său album, „Paracosm”, ea este imaginea unei noi...

Faherty deschide primul magazin în Europa și vrea 30%...

Brandul american Faherty, fondat de gemenii Mike și Alex în 2012, face pasul spre Europa. Joi se deschide primul lor magazin internațional, o unitate...

Nike Air Force 1 povestea pantofului de 85.000 de...

Lansat în 1982, pantoful sport Nike Air Force 1 a fost la un pas de a fi scos din producție un an mai târziu....

Avantika, premieră sold-out cu 1000 de oameni la SXSW...

Actrița Avantika, pe care o știi probabil din „Mean Girls”, a fost prezentă weekendul acesta la festivalul South by Southwest (SXSW) din Austin, Texas....