Covorul roșu de la premiera din Los Angeles a filmului „Ready or Not 2: Here I Come” a fost scena unor apariții moderne, cu actrițele Samara Weaving și Kathryn Newton în centrul atenției. Evenimentul de luni seară a adus în prim-plan creații de la Moschino și Khaite, plus o apariție complet neașteptată din partea lui Margot Robbie. Hai sa vedem ce au purtat.

Kathryn Newton, in alb Moschino

Kathryn Newton a ales o ținută din colecția de primăvară 2026 ready-to-wear de la Moschino. Piesa vestimentară, o rochie albă fără bretele, a ieșit în evidență prin decupajele sale și prin materialul plisat. Actrița și-a accesorizat look-ul cu bijuterii de la Yeprem și a completat totul cu o pereche de pantofi cu toc Christian Louboutin.

Stilul său a fost curatoriat de echipa formată din Mariel Haenn și Rob Zangardi.

Samara Weaving, o aparitie radianta

Samara Weaving a fost, fără îndoială, în centrul atenției. Actrița și-a etalat cu mândrie burtica de gravidă într-o rochie maxi verde, cu un decupaj statement în zona taliei. E drept că alegerea a fost una curajoasă și a demonstrat o abordare modernă a stilului de maternitate.

Iar look-ul, realizat de stilistul Jordan Dorso, a fost completat de o serie de bijuterii asortate și pantofi cu toc ascuțit. Weaving așteaptă primul ei copil alături de soțul său, Jimmy Warden.

Surpriza serii Margot Robbie

V-ați fi așteptat la o astfel de apariție?

Margot Robbie și-a făcut simțită prezența la premiera din Los Angeles, deși nu era anunțată. Ea a purtat o rochie mini de la With Jean și o pereche de cizme semnate Khaite. Peste rochie, actrița a adăugat o jachetă texturată din piele maro, care a completat perfect ținuta.

Despre ce este vorba in Ready or Not 2

Filmul „Ready or Not 2: Here I Come” este continuarea horror-ului slasher din 2019, „Ready or Not”. Acțiunea o urmărește din nou pe Grace, personajul interpretat de Samara Weaving, singura supraviețuitoare a jocului brutal (un joc mortal care i-a ucis soțul și socrii în primul film).

Numai că, deși a scăpat de acea experiență aproape fatală, Grace se trezește din nou ținta unei serii de crime, de data aceasta alături de sora ei înstrăinată, jucată de Kathryn Newton. Filmul „Ready or Not 2: Here I Come” se lansează în cinematografe vineri.