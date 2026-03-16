Salomon atacă America Latină cu un magazin de 260 mp în Mexico City

Autor - Marius Ionescu
Salomon a inaugurat pe 6 martie primul său magazin emblematic din America Latină. Locația aleasă este Mexico City, iar spațiul se întinde pe 260 de metri pătrați. Acesta este doar primul pas dintr-o serie de deschideri planificate în piețe cheie din regiune, conform strategiei mărcii.

Un hub pentru comunitate, nu doar un magazin

Dincolo de un simplu spațiu de vânzare, noul magazin din Mexico City, situat pe Calle Valladolid nr. 80, în cartierul Roma Norte, este gândit ca un adevărat centru comunitar. Alegerea orașului nu este deloc întâmplătoare. „Mexico City nu este doar un oraș important pentru Mexic și America Latină, ci a devenit un epicentru recunoscut la nivel mondial pentru artă, cultură și gastronomie. Este important pentru Salomon să fie conectat la această comunitate vibrantă și influentă”, a declarat Steve Doolan, președinte și director general al Salomon pentru America.

Și cum se traduce asta în practică, te-ai putea întreba? Păi, hai să vedem. Magazinul are vestiare, astfel încât poate deveni un punct de plecare pentru alergători, care își pot lăsa lucrurile în siguranță. Mai mult, există o zonă de testare a produselor și chiar o cafenea Salomon, unde clienții se pot relaxa și socializa.

Spațiu dublu: retail la parter, showroom la etaj

O caracteristică unică a spațiului este un „showroom deasupra magazinului”, după cum explică Doolan, care permite echipei Salomon să se întâlnească cu partenerii B2B. Practic, echipa locală poate folosi acest etaj pentru întâlniri de marketing, relații publice și merchandising. Dimensiunea magazinului (aproximativ 2.798 de picioare pătrate) este similară cu cea a altor locații ale brandului din întreaga lume, fie că vorbim de EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa), APAC (Asia Pacific) sau China.

„Casa Salomon marchează o piatră de hotar în evoluția mărcii în America Latină: un hub comunitar care reunește expresia noastră de retail cu primul showroom Salomon din Mexic”, a adăugat Katarina Cloidt, director general Salomon pentru America Latină.

O mișcare strategică pentru Amer Sports

Dar mișcarea nu este izolată.

Face parte dintr-o strategie mai amplă a companiei-mamă, Amer Sports. „Mexico City reprezintă o frontieră vibrantă pentru Amer Sports. Prin deschiderea noului nostru magazin Salomon, ne reafirmăm angajamentul de a aduce produse de clasă mondială pe o piață plină de potențial”, a punctat Victor Chen, director de strategie la Amer Sports. Iar cifrele financiare par să susțină această expansiune agresivă. Amer Sports a înregistrat în ultimul trimestru fiscal, încheiat pe 31 decembrie, un profit net de 131,5 milioane de dolari, de peste opt ori mai mare față de perioada similară a anului precedent. Veniturile au crescut cu 28,5%, ajungând la 2,10 miliarde de dolari.

Salomon este „on fire” la nivel global

Și nu doar compania-mamă o duce bine. CEO-ul Salomon, Guillaume Meyzenq, a descris brandul ca fiind „on fire” (în flăcări) datorită „creșterii sale foarte rapide”.

E drept că expansiunea este vizibilă peste tot. Acum un an, Salomon avea un singur magazin în SUA, în SoHo, New York. Astăzi, are cinci doar în zona metropolitană New York. La acestea se adaugă locații în piețe cheie precum Milano, Paris, Londra, Shanghai, Beijing și Los Angeles. Toate aceste magazine folosesc strategia „epicentrului” a Amer Sports, o abordare ce include și distribuția en-gros către retaileri de tip department store pentru a spori prezența și notorietatea globală a mărcii.

