Salariul unei bone thailandeze în București: 6.000 RON net. Cât vor plăti familiile în 2026

Salariul minim? O amintire. O bonă thailandeză cu experiență încasează în București și 6.000 de lei net. Un venit lunar care bate la ușa celor din IT sau management. Fenomenul explodează, iar cererea pentru personal asiatic specializat în îngrijirea copiilor este mult, mult peste ofertă, potrivit Cancan.

Familiile din Capitală, dar și din alte orașe mari, scot din buzunar sume serioase pentru o persoană de încredere. Cineva care să aibă grijă și de copii, și de casă. Potrivit unei analize Cancan, costurile estimate pentru 2026 depind enorm de un singur detaliu: dacă bona locuiește sau nu cu familia.

Regimul „live-in”: Câți bani primește bona care locuiește cu familia?

Majoritatea contractelor sunt în regim intern. Ce înseamnă asta? Că bona devine, practic, parte din familie. Salariul de bază pentru cineva care locuiește permanent în casa angajatorului pleacă de la 3.500 de lei net, cu o medie de 4.500 de lei. Adică 700-900 de euro. Dar acesta e doar pragul de jos. Bonele cu experiență solidă sau cele care vorbesc engleză avansat negociază salarii care sar lejer de 5.000, ajungând chiar la 6.000 de lei lunar. Surprinzător sau nu, părinții consideră sumele justificate pentru stabilitate și devotament pe termen lung.

Mai mult decât salariul: Pachetul complet care atrage bonele asiatice

Banii nu sunt totul. Pachetul pentru o bonă internă e complex și înseamnă costuri suplimentare serioase pentru angajator. Vorbim de cazare și masă asigurate, un avantaj uriaș care taie din start cheltuielile zilnice ale bonei. Se adaugă acoperirea totală a costurilor cu asigurarea medicală și viza de muncă, birocrație scumpă și complicată. Poate cel mai important, un bilet de avion dus-întors spre Thailanda la fiecare 1-2 ani, ca să-și vadă familia. Ironia sorții, un pachet de beneficii mai bun decât al multor corporatiști români.

Varianta externă: 8 ore pe zi, mai multă flexibilitate, mai puține beneficii

Și bonele care nu vor să locuiască cu familia? Există și varianta externă. Program clasic, 8 ore pe zi. Flexibilitate mai mare, dar și alte condiții financiare. Salariile pornesc tot de la 3.500 de lei, însă beneficiile extra, precum cazarea sau masa, dispar. Pur și simplu. Orice sarcină în plus, ca menajul ușor, poate crește venitul, dar pachetul total rămâne de obicei sub cel al unei bone interne, disponibilă aproape non-stop.

De ce sunt atât de căutate? Răbdarea și seriozitatea care fac diferența

Popularitatea bonelor thailandeze nu e o coincidență. Angajatorii le vor pentru un pachet de calități tot mai rare: răbdare, seriozitate, atenție la detalii. Nu sunt doar supraveghetoare. Se implică în educația copiilor, contribuie la o casă curată și organizată. Prezența lor constantă reduce enorm stresul părinților, oferindu-le un lux pe care nu poți pune preț: timp liber. Gata. Asta e rețeta succesului.