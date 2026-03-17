A prelua conducerea unei companii aflate în pragul falimentului poate fi o afacere profitabilă. Geoffroy van Raemdonck a primit un bonus de instalare de 8,5 milioane de dolari și un salariu de bază de 1,5 milioane de dolari când a preluat funcția de director executiv, chiar înainte ca Saks Global să depună cererea de intrare în faliment în ianuarie. Pachetul salarial al CEO-ului a fost dezvăluit în documentele depuse în instanță, care încep să ridice vălul de pe detaliile financiare ale operațiunilor companiei.

O echipă de milioane, la propriu

Documentele depuse în instanță pentru aprobare, o procedură standard în caz de faliment, detaliază contractele de muncă ale lui van Raemdonck și ale principalilor săi colaboratori. Pe lângă salariul de bază și bonusul de instalare, van Raemdonck ar putea primi un bonus suplimentar cu o țintă de aproape 2,3 milioane de dolari și un stimulent separat pentru „angajat cheie” vizând 1,5 milioane de dolari, deși Saks Global nu a cerut încă aprobarea judecătorului pentru aceste programe de stimulare.

Dar retailul este un sport de echipă, iar van Raemdonck a susținut aducerea în companie a fostei președinte de la Bergdorf Goodman, Darcy Penick, ca președinte și director comercial, și a Lanei Todorovich, fost președinte și director de merchandising la Neiman’s, ca șefă a parteneriatelor globale de brand. Împreună cu Brandy Richardson, care s-a alăturat Saks Global ca director financiar în august, la vârful organigramei retailerului se află acum patru veterani de la Neiman’s.

Penick și Todorovich au primit fiecare pachete salariale ce includ un salariu de bază de 825.000 de dolari și bonusuri de instalare de 2,5 milioane de dolari. Salariul lui Richardson a fost stabilit tot la 825.000 de dolari, însă ea a primit un bonus de retenție de 3 milioane de dolari.

Justificarea din spatele numirii

Dar cum s-a ajuns aici, pe bune? Decizia de a-l angaja pe van Raemdonck a fost luată în timp ce compania negocia cu deținătorii de obligațiuni un pachet de finanțare de 1,75 miliarde de dolari pentru a supraviețui falimentului. Paul Aronzon, membru al unui comitet special al consiliului de administrație al companiei-mamă HBC GP, a explicat raționamentul.

„Toate părțile au recunoscut nevoia critică pentru o echipă de management experimentată, capabilă să readucă compania… la sănătate financiară și stabilitate operațională,” a declarat Aronzon. „Am crezut că schimbările în echipa de conducere erau necesare pentru a maximiza șansele debitorilor globali la o reorganizare de succes.”

E drept că experiența lui van Raemdonck, care a condus Neiman Marcus Group din 2018 până la finalul lui 2024 (chiar înainte ca Saks Global să preia retailerul într-o tranzacție de 2,7 miliarde de dolari care i-a adus datorii prea mari), a fost decisivă. „Experiența sa a vorbit de la sine,” a adăugat Aronzon. „Domnul van Raemdonck a transformat strategia de afaceri colectivă a Neiman Marcus și Bergdorf Goodman de la cea a unui magazin universal tradițional la o afacere de lux bazată pe relații.” asa ca, comitetul a considerat că el este omul potrivit la locul potrivit. „Comitetul special a stabilit că numirea domnului van Raemdonck în funcția de director executiv era în interesul superior al debitorilor globali și că el era directorul executiv ideal pentru a conduce debitorii globali prin reorganizarea lor.”

Ce s-a întâmplat cu fosta conducere

Iar fosta conducere a Saks Global a încasat, la rândul ei, pachete de compensații semnificative în ultimul an, în timp ce compania se chinuia să integreze Neiman Marcus Group și Saks Fifth Avenue, lăsând în urmă zeci de furnizori neplătiți. În 2025 și la începutul lui 2026, Marc Metrick, fostul CEO, a fost plătit cu un total de 8 milioane de dolari, sumă ce include 2,5 milioane de dolari indemnizație de concediere și bonusuri de retenție de 625.000 de dolari în octombrie și iulie, plus un alt bonus de retenție de 2,5 milioane de dolari plătit în ianuarie anul trecut.

Richard Baker, fost președinte executiv și CEO pentru o scurtă perioadă în ianuarie, a primit plăți totalizând 2,3 milioane de dolari în 2025 și 2026. Acestea au inclus 490.277 de dolari sub formă de iertare de împrumut, pe lângă salariu și alocații pentru călătorii și mașină.

Cifrele vorbesc de la sine.

Încredere totală în noua formulă

Aronzon și-a exprimat încrederea deplină în noua echipă, subliniind rolul esențial pe care l-au jucat deja în stabilizarea companiei în ultimele două luni. „Credința și încrederea mea în executivi nu au făcut decât să crească. Executivii au jucat un rol central în eforturile de succes ale debitorilor globali de a obține consensul asupra aprobării finale a facilităților DIP. Executivii au fost, si, critici în gestionarea și stabilizarea relațiilor cu mărcile ale debitorilor globali în etapele incipiente ale acestor cazuri de Capitolul 11. Ei și-au valorificat combinația unică de expertiză, experiență și leadership colaborativ pentru a ghida tranziția lină a debitorilor globali în aceste cazuri de Capitolul 11 și vor continua să joace roluri cheie în redimensionarea afacerilor debitorilor globali, lucrând cu mărcile, construind stocuri, creând o echipă puternică de asociați de vânzări, eficientizând operațiunile și atrăgând și reținând clienții țintă.”