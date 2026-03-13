Saks Global, gigantul din retailul de lux, se așteaptă să iasă din procedura de faliment, începută pe 13 ianuarie, chiar înainte de finalul acestui an. Compania va avea o nouă structură de acționariat, un plan de afaceri pe cinci ani și o strategie menită să diferențieze mai clar magazinele Saks Fifth Avenue de cele Neiman Marcus, conform CEO-ului Geoffroy van Raemdonck.

Finanțare de 1,75 miliarde de dolari

CEO-ul companiei a oferit detalii exclusive despre procesul de reorganizare. „Lucrurile se mișcă mai repede decât am anticipat”, a declarat Geoffroy van Raemdonck. „Am reușit să luăm decizii foarte hotărâte în mai puțin de 60 de zile, pentru a ne concentra pe lux.” Planul este clar. „Pasul unu a fost să obținem finanțarea. Pasul doi a fost să obținem marfa, iar acum suntem cu adevărat concentrați pe viziunea pentru viitor – și pe modul în care compania va fi structurată la ieșirea din faliment”, a explicat el. Planul de restructurare urmează să fie depus în câteva săptămâni și va detalia noua structură a afacerii.

Banii nu mai sunt o problemă. „Ce s-a schimbat în ultimele două luni este că avem un capital angajat de 1,75 miliarde de dolari. Am primit 825 de milioane de dolari și vom primi alte 300 de milioane în câteva zile sau săptămâni. Este foarte, foarte aproape”, a confirmat van Raemdonck. Acesta a recunoscut deschis problemele din trecut. „Da, am avut o problemă de lichiditate. A dus la o problemă de stocuri și de performanță. Acesta a fost rezumatul anului trecut. Rezumatul acestui an este că trecem printr-o restructurare financiară care ne oferă acces la lichidități și ne permite să ne reorientăm afacerea către cele mai valoroase active pe care le avem, iar când vom ieși din faliment mai târziu anul acesta, vom putea performa la nivelul dorit.”

Mărcile de lux revin în magazine

Odată cu asigurarea finanțării, stocurile de marfă încep să umple din nou rafturile magazinelor. Brandurile s-au angajat să livreze marfă în valoare de aproape 1,3 miliarde de dolari. „Asta înseamnă 80% din sezonul de primăvară de care avem nevoie. Și acest număr crește de la o săptămână la alta”, a spus CEO-ul. Cifrele confirmă tendința. „Mă uitam la încasările noastre din această lună – sunt cu 63% mai mari față de anul trecut, iar din februarie până în prezent, am crescut cu 15%.”

Încrederea partenerilor pare să fi fost recâștigată. „Avem foarte, foarte multe branduri, dar dacă luăm primele 100 sau 200 de mărci, niciuna nu a spus că nu va mai face afaceri cu noi pe viitor. Brandurile recuperează foarte repede și ne sprijină. Nu iau acest lucru de-a gata. Trebuie – și o facem – să le reconstruim activ încrederea”, a adăugat van Raemdonck. Relația este una strategică, nu de puține ori. „Suntem cel mai mare partener al lor în SUA, cu siguranță, și în majoritatea cazurilor, la nivel global. Avem multe mărci care sunt exclusive pentru noi și multe branduri emergente care realizează 30, 40, 60 sau chiar mai mult la sută din afacerile lor cu noi.”

Restructurare masivă și zeci de magazine închise

Reorganizarea vine cu un preț. Planul de restructurare include închiderea unui număr mare de locații pentru a reduce costurile și a se concentra pe cele mai profitabile active. lucrurile stau cam așa:

20 de magazine Saks Fifth Avenue vor fi închise, rămânând operaționale doar 13, inclusiv locația emblematică de pe Fifth Avenue din Manhattan.

4 unități Neiman Marcus se vor închide, lăsând un total de 32 de magazine.

57 de magazine Saks Off 5th vor fi închise, rămânând doar 12 pentru moment.

Alte operațiuni oprite includ catalogul Horchow și cele cinci centre de lichidare Last Call pentru Neiman Marcus. Înainte de această restructurare, volumul de afaceri al Saks Global era listat la aproximativ 7,3 miliarde de dolari în anul fiscal 2024. Întrebat despre posibile vânzări de active, precum celebrul Bergdorf Goodman, van Raemdonck a fost tranșant: „Vom continua mereu să ne uităm la amprenta, la activele pe care le avem. Asta face parte din cursul normal al afacerilor. Dar astăzi, nu există conversații active despre vreo vânzare de active.”

Planul pentru viitor: Cum se vor diferenția Saks și Neiman’s

Dincolo de cifre, noua viziune se concentrează pe repoziționarea celor două mari branduri din portofoliu. „Vrem să le separăm și să le diferențiem”, a explicat CEO-ul. „Ca punct de referință, dacă luăm cele șase piețe unde Saks și Neiman’s sunt fie în același mall, fie vizavi, ca în Beverly Hills, clientul comun este între 10 și 15 la sută, ceea ce înseamnă că ne spun chiar clienții că sunt mărci diferite. Iar în viitor, vrem să le facem și mai diferite, astfel încât să existe un motiv să cumperi din ambele sau să fii profund loial unuia dintre ele.”

Cum se va realiza asta? „Este vorba de poziționare. De exprimare, de sortiment, și pot fi aceleași branduri [vândute în ambele magazine], dar sortimentul ar trebui să fie ușor diferit”, a detaliat van Raemdonck. Profilul clientului este cheia. „Clientei Saks îi place să se exprime prin modă, dar are nevoie de puțin mai multă îndrumare în alegerea modei potrivite pentru ea. Clienta Neiman’s este o clientă de modă care are propriul simț al gustului, iubește culoarea și noutatea, așa că modul lor de a aborda același element de modă și noutate este ușor diferit.”

Geoffroy van Raemdonck, care a condus Neiman Marcus Group timp de aproape șapte ani înainte de achiziția de către Saks Global, și-a pus reputația în joc revenind la conducere. „M-am întors pentru că am încredere în ceea ce poate fi Saks Global și sunt convins că putem ieși din această situație ca o afacere puternică. Ceea ce vedeți este o persoană foarte pragmatică și foarte încrezătoare. Nu trebuia să fac asta. Dar am făcut-o din convingerea că Saks Global va avea succes și sunt dispus să-mi pun reputația la bătaie.”