S-a stins tatăl lui Mr. Darcy. Actorul Donald Douglas a murit la 92 de ani

Cinematografia britanică a pierdut un nume important. S-a stins. Donald Douglas, pe care mulți îl știu drept tatăl elegantului Mr. Darcy din „Jurnalul lui Bridget Jones”, a murit la 92 de ani. Sfârșitul a venit pe neașteptate, după o boală galopantă, scrie Dailymail.

Actorul era internat într-un spital din Franța. Acolo și-a dat ultima suflare săptămâna trecută, cu familia și prietenii alături. Vestea tristă a apărut inițial într-o notă online a unei case funerare din Albi, fiind preluată rapid de Dailymail. Comunicatul era scurt și la obiect: „Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a lui Donald Douglas, miercuri, 14 ianuarie 2026, în Albi”.

De la Doctor Who la tatăl lui Mr. Darcy: o carieră de neuitat

Pentru milioane de fani, era un chip familiar. Publicul larg și-l va aminti mereu ca Amiralul Darcy, tatăl personajului jucat de Colin Firth în acea comedie romantică-cult, „Bridget Jones’s Diary” (2001). Un rol mic, dar care a adus filmului căldură și o anume distincție. Dar cariera lui a fost mult, mult mai mult de atât. S-a născut în 1933, la Falkirk, în Scoția. A studiat arta la Edinburgh, dar și-a șlefuit adevăratul talent la Academia Regală de Artă Dramatică din Londra, intrând în televiziune cu roluri în adaptări după Walter Scott, precum „Redgauntlet” și „Rob Roy”. Au urmat seriale-fenomen. În anii ’70, a fost Vural în „Doctor Who” și Căpitanul Malcolm McNeil în „Poldark”. Britanicii nu au uitat nici apariția sa, scurtă dar de impact, din telenovela „EastEnders” în aprilie 1995.

„Un suflet generos, cu un umor poznaș”: Prietenii, în lacrimi

Moartea sa a stârnit imediat un val de reacții și omagii. Prietena sa apropiată, Merideth Wheeler, l-a descris ca pe un om complex, plin de viață, cu talente ascunse. „Donald era talentat în atât de multe feluri, dincolo de actorie și spectacol”, a notat ea. „Un artist jucăuș și înzestrat, lucra cu tot felul de materiale, de la sculptură la pictură. Era un expert în restaurarea ceramicii.” Portretul său intim continuă. „Aranja o masă frumoasă și era un bucătar fabulos. Era o bucurie să participi la o masă în casa lui superbă, alături de partenera sa, Emma Temple. (…) Avea un simț al umorului poznaș și o inimă generoasă.”

Și actorul Toby Hadoke a ținut să-i aducă un omagiu, amintind de profesionalismul său. „Ce actor. Aducea mereu greutate și o notă de clasă rolurilor sale, motiv pentru care CV-ul său era plin de producții ilustre. A fost grozav în Poldark, iar Vural al său din Doctor Who a fost mult mai complex și credibil decât ar fi fost în mâinile altcuiva… și, la naiba, a fost tatăl lui Colin Firth în Bridget Jones.”

Viața discretă din Franța, departe de agitația platourilor de filmare

Pe final de viață, Donald Douglas a căutat liniștea. A găsit-o în Franța. S-a mutat acolo cu soția sa, Emma Temple, și și-a cultivat pasiunile departe de agitația publică: grădinărit, călărie, artă. Surprinzător sau nu, nu a putut sta deoparte de actorie. Chiar și după ce s-a retras oficial, a continuat să apară în piese de teatru, o dovadă clară că pasiunea nu s-a stins niciodată. În urmă rămân soția sa, Emma, cele trei fiice – Amy, Liza și Jodie – și cinci nepoți. O familie care i-a stat alături până în ultima clipă.

Un ultim rol, o ultimă apariție

A rămas activ până târziu. Vârsta nu a fost un impediment. Ultimul său rol oficial este cel din drama „Nobody Has To Know” din 2021, unde a jucat alături de Michelle Fairley și Bouli Lanners. A fost ultima sa reverență. Un actor care a adus eleganță și talent în tot ce a jucat, fie că era vorba de căpitani de vas, amirali sau extratereștri, lăsând o amprentă adâncă în memoria publicului.