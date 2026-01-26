Ryan Seacrest, după 24 de ani la Idol – subiectul tabu pe care refuză să-l discute

Ryan Seacrest a vorbit deschis. După aproape un sfert de secol la cârma „American Idol”, formatul TV care pare să nu se termine niciodată, prezentatorul are un singur subiect pe care îl ocolește cu încăpățânare. Propria moștenire. O întrebare prea mare, spune el.

Totul a ieșit la iveală într-un interviu pentru revista People, realizat în noiembrie 2025, în pline filmări pentru noul sezon. Acolo, alături de jurații Lionel Richie, Luke Bryan și Carrie Underwood, Seacrest a pus punctul pe i: conceptul de „legacy” pur și simplu nu e pe radarul lui acum. El se concentrează pe prezent. Pe noile talente. Nu pe istorie.

„Moștenirea e o întrebare prea mare”

Când a fost întrebat direct ce vrea să lase în urmă după 24 de ani de emisiune, răspunsul a venit pe loc. Fără ocolișuri. „Este o întrebare mare. Nu m-am gândit încă la moștenire.”

Nu vrea statui. Nici loc în cărțile de istorie TV. Ținta lui e alta, poate chiar mai greu de atins: să facă publicul să se simtă bine. „În termeni de ceea ce sper ca oamenii să aștepte de la mine, sau să primească atunci când sunt la orice emisiune, este că se simt confortabil uitându-se la ea. Se bucură de ea. Nu pare că este prea dificil. Oricine, de orice vârstă, poate urmări emisiunea.”

Cheia? Familiaritatea. Vrea ca oamenii de acasă să simtă că-l cunosc, chiar dacă nu s-au văzut niciodată. „Ca eu să îi fac să se simtă confortabil și ca și cum ne-am cunoaște de mult timp, chiar dacă nu ne-am întâlnit niciodată. Și, dacă ești gazdă, asta e ideea.”

Secretul energiei? Concurenții care au crescut cu emisiunea

Cum de nu a obosit după aproape 25 de ani cu același format? Pare epuizant. Surprinzător sau nu, Ryan Seacrest spune că motorul său merge constant, alimentat de fețele noi de la preselecții și, mai ales, de o nouă realitate a show-ului.

„Energia” sa vine din „a vedea în fiecare an oameni noi din toată țara, mulți dintre ei, acum, crescând uitându-se la emisiune și așteptând toată viața acest moment pentru a da o audiție”, a recunoscut el.

La ușă bate o nouă generație. Oameni pentru care „American Idol” nu e o noutate, ci o amintire din copilărie. Un vis vechi. Iar asta schimbă totul.

Schimbarea care a redefinit American Idol

Seacrest a văzut cu ochii lui cum s-au schimbat concurenții, o evoluție pe care o consideră cheia succesului continuu al emisiunii. Tiparele vechi? Sparte.

Prezentatorul a recunoscut că mulți candidați îi spun același lucru: „spun: «Nu am crezut niciodată că voi fi persoana care ar încerca la această emisiune, dar am văzut un artist sau un concurent ca mine, care nu era în acest tipar clasic. Și m-am gândit, wow, aș putea fi eu» și o fac.”

E o democratizare a visului, dacă vrei. Show-ul nu mai vânează un anume profil, ci a devenit o scenă deschisă pentru originalitate și diversitate. „Cred că asta este evoluția”, a încheiat Seacrest.

Fără scenariu, totul e spontan

Chiar și după atâția ani, magia galelor live stă tot în neprevăzut, insistă Seacrest. Nu există niciun plan bătut în cuie. Adaptabilitatea e totul.

„Pur și simplu asculți camera și mergi cu fluxul emisiunii – nu poți planifica prea mult din ea. Și cred că asta este frumusețea. Când ajungem la show-urile noastre live, avem o idee despre cum va merge, dar niciodată nu merge așa”, a explicat el. Treaba lui e să jongleze cu ce se întâmplă, să țină ritmul și să se distreze cu jurații, ca să se simtă toată lumea în largul ei.

Noul sezon American Idol va avea premiera luni, 26 ianuarie, la ora 20:00 ET.