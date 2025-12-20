Roxana Nemeș descoperă bucurii neașteptate în primul Crăciun alături de gemenii săi

Roxana Nemeș trăiește momente de neuitat alături de gemenii săi de trei luni, pregătindu-se pentru primul lor Crăciun în familie. Artista și soțul ei au decis să se ocupe personal de copii, bucurându-se de această etapă plină de emoţii și provocări.

Pentru Roxana Nemeș, în vârstă de 36 de ani, și soţul ei, Călin Hagima, acest Crăciun este cu adevărat special. Este prima sărbătoare de iarnă pe care o petrec împreună cu gemenii lor, care vor împlini trei luni pe 22 decembrie. De când au devenit părinți, totul s-a schimbat pentru ei, iar experienţa de a fi mamă de gemeni a venit cu multe emoții și responsabilităţi.

Viaţa lor este acum centrată pe cei mici. Roxana spune că este extrem de fericită, deși recunoaște că oboseala este prezentă în fiecare zi. Împreună cu soțul ei, au luat hotărârea să nu angajeze bonă, ci să fie ei cei care se ocupă de copii în permanență, dorind să fie prezenți în fiecare moment important din viaţa celor mici.

„Momentan sunt cu fiul meu în braţe, care este adorabil! Amândoi sunt! Nu mai pot de iubire, nu mai pot! Chiar dacă sunt nopţi în care nu mai dorm deloc sau dorm foarte puţin – am un mare sprijin în soțul meu, dar în rest suntem doar noi pentru că așa am decis.”, a declarat Roxana Nemeș.

Despre alegerea de a nu apela la ajutor extern, Roxana mai spune: „Îmi este greu din cauza oboselii pe care o am șia iubirii pe care o simt și vreau să mă bucur de copii nonstop, nu să stea cineva străin cu noi în casă, am zis că ne ocupăm noi. Oricât de obosiţi am fi, ne este foarte drag să facem asta, îi iubim de nu mai putem și e familia noastră.”

Primele luni aduc mai mult decât și-ar fi imaginat

Roxana Nemeș spune că traversează cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Își ține des gemenii în brațe și încă nu îi vine să creadă cât de mult s-a schimbat totul. Totuși, lipsa somnului este o realitate cu care se confruntă zilnic și face parte din rolul de mamă.

Sprijinul soţului ei contează enorm. El este mereu acolo și o ajută cu tot ce este nevoie, ceea ce contribuie la echilibrul din familie.

„Mi se pare cel mai frumos să îi creștem noi, să fim prezenţi în viața lor în fiecare zi, în fiecare oră, eu, ca mămică, este extraordinar, este tot ce trăiesc mai frumos în viața asta! Chiar ne descurcăm! Îmi făceam griji când eram gravidă, înainte să-i nasc, pentru că nu știam ce ne așteaptă, nu știam exact cum e cu doi, dar ne descurcăm extraordinar, zici că am făcut asta de-o viață!”, a povestit Roxana.

Atmosfera de sărbătoare schimbă totul în familie

Spiritul sărbătorilor se simte deja în casa familiei Nemeș-Hagima. Roxana așteaptă cu nerăbdare primul Crăciun cu gemenii și toţi cei dragi.

„Pe 22 decembrie fac trei luni, sunt deja măricei. Au început să ne zâmbească tot timpul, să gângurească, sunt senzaţionali și abia așteptăm să vină Moșul pentru prima dată și bunicii și mătușile și verișorii. Toată familia mare va fi la noi și vom petrece împreună primul lor Crăciun. Abia așteptăm! Este extraordinar cum tot ce văd ei pentru prima dată retrăim și noi și vedem altfel acum totul!”, spune Roxana Nemeș.

Artista se bucură de fiecare moment și de atmosfera festivă: „Facem și treabă, și cu copiii și doar noi doi, ne descurcăm extraordinar! Ne trezim amândoi, eu mai mult noaptea. Soţul meu se trezește la prima oră și se ocupă de copii ca să dorm eu. Este un sentiment divin! Eu de când am născut mă uit la ei și nu îmi vine să cred! Deja am făcut brăduţul, ei sunt mega entuziasmați, cu niște ochișori mari și zâmbesc, se uită la luminiţe.”

Maternitatea schimbă totul în viața Roxanei

Roxana simte că maternitatea a adus o transformare profundă. „Sunt schimbată în bine pentru că am văzut câtă dragoste pot să dau. Numele gemenilor nu le-am divulgat încă dar sunt foarte diferiţi exact cum am ales inițialele lor, de la A la Z. Poftesc la foarte multe acum pentru că anul trecut mă pregăteam de sarcină, de tratamente pentru vitro înainte să rămân gravidă și nu am mâncat nimic ce conţinea alergeni și abia aștept să gust cozonacii de la cei cu care colaborez eu pe prăjituri, abia aștept să gust și să mănânc, mama ne va ajuta cu de toate, ne va aduce sarmale și cozonaci, crede-mă că abia așteptăm primul lor Crăciun și am început să număr zilele!”, a povestit artista.

În ciuda provocărilor, dragostea pentru copii rămâne pe primul loc: „Chiar dacă uneori sunt obosită și epuizată mă trezesc noaptea cu drag, când mă uit la ei și îmi zâmbesc amândoi, eu sunt terminată de dragoste. Nu am avut timp să intru în nicio depresie de după naștere. M-am simţit extraordinar din momentul în care am născut. Am fost imediat funcțională și m-am ocupat și bucurat de fiecare minut petrecut cu ei. Nu am băgat în seamă dureri… Uneori nue cel mai ușor dar e absolut normal.”

Implicarea ambilor părinţi este esenţială: „Fac totul cu atâta drag încât nu simt nimic, sunt foarte fericită. Contează și susținerea soțului meu care este la fel de implicat ca mine și asta contează extraordinar. Este foarte important că amândoi suntem la fel de prezenţi în viața lor!”

Planuri și dorinţe pentru perioada care urmează

Cu primul Crăciun petrecut împreună și botezul programat pentru 2026, Roxana Nemeș și familia ei se bucură de fiecare zi și privesc cu optimism spre viitor.

„Mai mult de atât și mai frumos de atât nu poate să fie! Este viața mea cu totul! Mi se potrivește extraordinar! Ne-am și dorit foarte mult!”, a concluzionat Roxana Nemeș.