Romanul lui Kristin Dwyer: Salvezi iubirea vieții tale, dar riști să o pierzi?

Să poți da timpul înapoi. Să ștergi cea mai mare greșeală. Cea mai dureroasă pierdere. O șansă unică. Dar ce faci dacă prețul pentru a salva o viață este chiar povestea ta de iubire? Da, sună complicat.

Pe ideea asta se bazează noul roman al lui Kristin Dwyer, „In Time With You”. O carte despre alegeri imposibile. Despre a doua șansă. Revista People a publicat un material în exclusivitate care ridică o întrebare sfâșietoare: cât de mult ești dispus să sacrifici pentru cel pe care-l iubești?

O a doua șansă cu un preț uriaș

Nieve Monroe, protagonista, e distrusă. Iubitul ei, Carter, s-a înecat. A murit salvând-o chiar pe ea. O tragedie care o bântuie și pentru care se simte vinovată. Și nu e singura care crede asta. Max, cel mai bun prieten al lui Carter, o acuză direct, iar relația lor e un dezastru. Totul părea terminat. Asta până într-o dimineață, când Nieve se trezește în prima ei zi de facultate. Din nou. A primit, aproape miraculos, șansa de a rescrie totul și de a-l salva pe Carter. Dar salvarea lui ar putea însemna să-l piardă pentru totdeauna. Și, ironia sorții, pe măsură ce încearcă să modifice trecutul, se apropie de Max, omul care o ura. Îl poate trăda pe Carter pentru a-l salva? O dilemă totală.

„Uneori, ceea ce ne dorim ne împiedică să vedem ceva mai bun”

Autoarea Kristin Dwyer explică ce se ascunde, de fapt, în spatele poveștii. Nu e doar despre călătorii în timp, ci despre obsesiile noastre. „Am vrut să spun o poveste despre cum, uneori, lucrurile pe care ni le dorim atât de mult… ne pot eclipsa, împiedicându-ne să vedem ceva mai bun”, a spus ea pentru publicația menționată.

Cartea pune degetul pe rană. De câte ori nu ne agățăm de o idee, de un om, de un vis, orbiți de dorință, fără să vedem că poate altceva ne-ar fi mai bun? Romanul exact asta explorează: lupta interioară dintre ceea ce credem că vrem și ceea ce ne este, poate, destinat.

Fragment exclusiv: Trezirea într-un coșmar sau într-un vis?

Un fragment publicat de People ne aruncă direct în mintea confuză a lui Nieve. Se trezește în camera de cămin. Cea din primul an de facultate, pe care o împărțea cu verișoara ei, Linden. Totul e la locul lui. Posterul cu pisica agățată de o creangă, pe care era sigură că-l rupsese, e intact. Geanta mov a lui Linden? Ca nouă, deși mânerele i se rupseseră cu ani în urmă. Șoc. Verișoara ei crede că e doar stresul primei zile de școală, dar Nieve știe că ceva nu e în regulă. Își ia telefonul. Data e de anul trecut. Panică. Caută disperată pe net o dovadă, orice. Îi caută profilul lui Carter. Și-l găsește. O postare recentă: „Înapoi la treabă cu băieții. Anul trei.” Inima i se oprește. Carter trăiește. Cu mâinile tremurând, îi formează numărul, așteptându-se la robotul care anunță un telefon deconectat. Dar nu. Aude ton de apel.

O poveste despre iubire, magie și vindecare

Kristin Dwyer speră ca cititorii să găsească în carte mai mult decât o poveste de dragoste. E o invitație la acceptare. „Sper să vă îndrăgostiți de iubire, să simțiți un pic de magie și să vă vindecați”, adaugă autoarea.

„In Time With You” se conturează a fi un mix complex de romantism, fantezie și dramă psihologică. Cartea apare pe 3 martie la editura Wednesday Books, este deja disponibilă la precomandă și are toate șansele să devină un subiect fierbinte de discuție.

