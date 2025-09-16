Românii, lideri la obezitate în Europa: Bărbații în frunte, femeile aproape de ei

Un nou raport european arată că România se află în topul negativ al obezității pe continent. În timp ce nivelurile de supraponderalitate cresc îngrijorător în toate statele membre, bărbații români ocupă primul loc în Europa la obezitate, iar femeile se situează pe locul doi. Specialiștii avertizează că fenomenul scapă de sub control și poate afecta dramatic sănătatea generațiilor viitoare.

Cifre alarmante pentru România și Europa

Consiliul European pentru Informații Alimentare a publicat date care arată o realitate sumbră: aproximativ 76% dintre bărbații din România și Polonia sunt supraponderali sau obezi, urmate îndeaproape de Croația și Slovacia, cu 74%. La polul opus, Franța înregistrează cea mai scăzută rată, de doar 41%, urmată de Olanda (54%) și Danemarca (56%).

Nici femeile nu stau mai bine. Cele mai ridicate niveluri de obezitate au fost raportate în Irlanda (62%), România și Croația (ambele cu 58%). Franța se menține din nou la cel mai scăzut nivel – doar 30%, urmată de Austria (34%) și Danemarca (36%). Totuși, cercetătorii atrag atenția că metodologiile diferite de raportare pot influența rezultatele.

Obezitatea, fenomen imposibil de oprit

Experții estimează că niciun stat din Uniunea Europeană nu va reuși să atingă obiectivul de a stopa creșterea obezității până la finalul anului. Din contră, dacă actualele tendințe continuă, până în 2030 peste jumătate dintre europeni ar putea fi obezi, cu vârfuri de până la 89% din populație în anumite țări.

La nivel global, problema nu se limitează la adulți. UNICEF avertizează că obezitatea a depășit deja subponderalitatea ca cea mai comună formă de malnutriție, devenind o amenințare majoră pentru sănătatea publică.

Copiii, victimele fast-food-ului și alimentelor ultraprocesate

Conform raportului UNICEF, aproape 188 de milioane de copii și adolescenți – adică 10% dintre cei aflați la vârsta școlară – sunt deja obezi. Fenomenul se manifestă în toate regiunile lumii, cu excepția Africii Subsahariene și Asiei de Sud.

Organizația subliniază că vinovați nu sunt doar copiii, ci și mediul alimentar în care trăiesc. Fast-food-ul și alimentele ultraprocesate, pline de zahăr, sare, grăsimi nesănătoase și aditivi, influențează mult mai puternic dietele decât alegerile individuale. Rezultatul: un risc major de boli grave, care pun viața în pericol încă din primii ani de viață.



