România, țara cu cel mai redus acces la medicamente inovatoare din Europa

Accesul pacienților români la medicamente inovatoare compensate continuă să fie extrem de limitat, țara noastră fiind constant în partea de jos a clasamentului european, potrivit expertului în sănătate publică Nona Chiriac.

România din nou codașă în Europa. Accesul la medicamente inovatoare, extrem de limitat

Un studiu publicat în revista internațională Frontiers in Public Health arată că bolnavii din România beneficiază de noile medicamente abia după 460 de zile de la momentul în care acestea sunt aprobate pentru compensare de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Totuși, Nona Chiriac consideră că perioada reală de așteptare este chiar mai mare.

„Când auzi 460 de zile, e mult, e puţin, nu ne dăm seama. Ce ştim din studii anterioare făcute la nivel european, se face în fiecare an un astfel de studiu pentru toate ţările europene şi ştim că România se aşază în mod constant în coada clasamentului. Studiul publicat la nivel european de către Asociaţia Producătorilor de Medicamente Inovative ne arată că pentru România, de la aprobare de către Agenţia Europeană a Medicamentului până la accesul pacientului român la tratament, se scurg 828 de zile în medie”, a declarat Nona Chiriac, luni seară, la Medika TV.

Țări cu întârzieri și mai mari

Expertul atrage atenția că România nu este singura țară europeană cu timpi foarte mari de acces la tratamente moderne, însă lista celor aflate într-o situație mai dificilă este extrem de scurtă.

Conform datelor, doar Portugalia, Turcia, Bosnia și Malta înregistrează întârzieri mai mari decât România în ceea ce privește accesul pacienților la medicamente inovatoare.

„Aş vrea să accentuez faptul că şi numărul medicamentelor inovative, noi, la care au acces pacienţii români este unul mic. Spre exemplu, ultimul studiu lansat de Uniunea Europeană arată că din 173 de medicamente care s-au aprobat între 2020 şi 2023 în Uniunea Europeană, în România aveam disponibile doar 33 şi niciunul dintre acestea nu a fost aprobat în 2023. Deci sunt medicamente mai vechi, pe scurt. Avem un acces întârziat la medicamente şi nu la cele mai noi. Asta este contextul general. Studiul aplicat pe România vine să detalieze structura acestui timp lung de așteptare”, a explicat Nona Chiriac.



