România: mortalitate infantilă de 6,6 la mie. Cifre record, dublu față de UE

În maternitățile din România se petrece o dramă în liniște. Cifrele sunt reci, brutale. Ele arată o realitate ignorată de prea mulți, în condițiile în care rata mortalității infantile a sărit în aer, a atins cel mai ridicat prag din ultimii 10 ani și ne-a pus pe un loc rușinos în Europa.

Tabloul este sumbru, conform datelor agregate de Salvați Copiii România și citate de Mediafax. La nivel național, vorbim de 6,6 decese la 1.000 de nou-născuți vii. Dublu. Media Uniunii Europene este de doar 3,3. Un eșec sistemic ale cărui consecințe sunt, pur și simplu, devastatoare.

Harta disperării: unde viața unui nou-născut depinde de codul poștal

Șansele nu sunt egale pentru toți copiii din România. Nici pe departe. Mortalitatea infantilă nu e o problemă uniformă, ci oglinda unei țări rupte în două, o țară în care viața unui bebeluș atârnă de codul poștal al locului unde se naște. O loterie tragică.

Epicentrul crizei? Județul Mureș. Aici, rata este înfiorătoare: 13 la mie. Adică de aproape patru ori mai mare decât în București, unde cifra e de 3,3 la mie. Capitala, împreună cu Olt (3,4 la mie) și Ilfov (4,0 la mie), pare desprinsă dintr-o altă lume, una total diferită de zonele sărace. Îngrijorarea crește când te uiți la Ialomița (12,7 la mie) sau Suceava (10,7 la mie), județe unde s-a depășit pragul psihologic de 10 decese la mia de nașteri.

De ce o asemenea discrepanță? Harta supraviețuirii arată că totul se reduce la trei factori cheie: dotarea maternității cu aparatură performantă, distanța până la un spital capabil să intervină și, mai presus de orice, accesul gravidelor la servicii medicale de bază.

De ce mor copiii? Cauze care puteau fi prevenite

Statisticile sunt seci. În spatele lor, drame greu de imaginat. Din 952 de decese la copii sub un an, multe puteau fi prevenite. Nu e o presupunere, o spun specialiștii.

Puteau fi salvate aceste vieți? Răspunsul, în prea multe situații, este un „da” dureros. Vorbim de boli ale aparatului respirator (220 de cazuri), de malformații congenitale (208 cazuri) sau de boli infecțioase și parazitare (33 de cazuri). Probleme care, dacă ar fi fost depistate și tratate corect, le-ar fi dat o șansă acestor copii. Totul se leagă de accesul rapid la doctor, atât pentru gravidă, cât și pentru nou-născut. Un acces care, în multe colțuri de țară, pur și simplu nu există.

Strigăt de ajutor din spitale: medicii cer aparatură de 3 milioane de euro

Medicii din prima linie duc o luptă inegală. Se bat cu un sistem subfinanțat, depășit. Nimic nou sub soare. Doar că acum situația e critică. Salvați Copiii România a primit cereri de ajutor de la 35 de unități medicale din toată țara. Toate au nevoie disperată de echipamente în 2026.

Ce le trebuie? Lista e lungă și dezvăluie golurile din sistem: mese de resuscitare și reanimare, incubatoare moderne, pulsoximetre, lămpi de fototerapie, ventilatoare. Adică exact uneltele de bază care pot salva o viață abia începută. Nota de plată pentru a dota aceste secții depășește 3.000.000 de euro. Aici, banii chiar fac diferența dintre viață și moarte.

O criză națională ignorată

România rămâne campioană în UE. Din păcate, la un capitol la care nimeni nu vrea să fie pe podium. Cifrele nu mint niciodată. Ele doar confirmă o boală cronică a sistemului sanitar, unul măcinat de inegalități și de lipsa investițiilor cu cap. Cât timp autoritățile vor ignora criza, dramele din maternități vor continua. Și vor umple statistici de neacceptat pentru o țară europeană în secolul XXI.