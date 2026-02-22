România, în colaps demografic. Taxă de 10% pe indemnizație și un record de 145.000 de nașteri

În mai multe orașe din România, maternitățile rămân goale luni la rând. Spitale din localități cu 10.000-15.000 de locuitori, precum Balș, Urziceni sau Zimnicea, trec prin perioade lungi fără să înregistreze vreo naștere, o imagine clară a declinului demografic care se extinde din sate spre zonele urbane dezindustrializate.

Criza natalității, vizibilă în ultimii 20 de ani, a atins un record negativ în 2025, când s-au născut doar 145.000 de copii. Potrivit Zf, în timp ce statisticile arată o cădere liberă, guvernul introduce noi obstacole pentru familii, în loc să le sprijine. Realitatea se vede în sate cu case părăsite, în școli cu clase comasate și în camerele de gardă supraaglomerate ale spitalelor de pediatrie.

Guvernul pune noi piedici familiilor: Taxă de 10% pe indemnizație

Printre măsurile care afectează direct familiile se numără taxarea indemnizației de creștere a copilului. Din august 2025, guvernul condus de Ilie Bolojan a impus o contribuție la sănătate (CASS) de 10% pe această indemnizație. Măsura se adaugă altor dificultăți financiare.

Alocația pentru copii nu a mai fost majorată din 2024, valoarea sa fiind de 292 de lei pe lună. În acest timp, părinții se confruntă cu un coșmar în spitalele pediatrice de stat, unde camerele de gardă sunt constant pline.

Peste 360.000 de copii români, născuți în afara țării în 10 ani

Fenomenul nu se limitează la scăderea nașterilor din țară, ci este amplificat de numărul mare de români care aleg să aibă copii în străinătate. Datele oficiale confirmă amploarea acestui exod. Tudorel Andrei, președintele Institutului Naţional de Statistică (INS), oferă cifre concrete.

„În perioada 2014-2024, numărul copiilor români născuţi în străinatate a fost de 364.000, reprezentând peste 16% din totalul nou-născuţilor înregistraţi în ţară în acest interval„, a declarat șeful INS.

Orașe întregi fără nașteri. Unde se vede cel mai clar declinul

Drama demografică este cel mai vizibilă în orașele mici, care rămân pustiite în lipsa copiilor. Pe hârtie, maternitățile din aceste localități au paturi și bugete alocate, dar în realitate activitatea este aproape inexistentă.

Lista spitalelor unde luni întregi nu se naște niciun copil include Maternitatea Balș din Olt, Spitalul Municipal Urziceni din Ialomiţa, Spitalul din Zimnicea (Teleorman), spitalul din Beclean (Bistriţa-Năsăud) și cel din Topoloveni (Argeş). Toate acestea deservesc comunități de 10.000-15.000 de locuitori, unde viitorul pare din ce în ce mai incert.

Sursa: Zf