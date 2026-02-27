România atinge recordul de 68% în adoptarea tehnologiilor de inteligență artificială

Aproape 7 din 10 români folosesc inteligența artificială în 2026. Cel puțin asta susțin unele statistici optimiste care circulă în spațiul public. Realitatea din cel mai recent raport global, publicat chiar astăzi, este însă un duș rece: România bate pasul pe loc, cu o rată de adopție reală de doar 16%, și rămâne codașa Europei la acest capitol. Diferența dintre mitul unei Românii digitale și realitatea din teren este uriașă. Articolul de față demontează cifra de 68% și explică unde ne aflăm de fapt, de ce ne-au depășit până și vecinii și ce fac campionii mondiali complet diferit.

România, în coada clasamentului

Datele oficiale pictează un tablou îngrijorător. Cu o rată de adopție a instrumentelor de inteligență artificială generativă de puțin peste 16%, țara noastră nu doar că se află la coada Uniunii Europene, dar a fost depășită de state cu resurse financiare considerabil mai mici. Diferența față de restul regiunii este, conform raportului, de-a dreptul frapantă. Ungaria se apropie de un prag de 30%, dublu față de noi, în timp ce Bulgaria a făcut salturi impresionante și ne-a lăsat la o distanță de peste 10 puncte procentuale în urmă.

Poate cel mai dur semnal de alarmă este că până și Republica Moldova ne-a depășit. Analiza arată că nu banii sunt principalul motor al adopției, ci deschiderea către nou și, mai ales, investiția strategică în educația digitală a populației. Fără o strategie națională clară, care să aducă tehnologia în instituțiile statului și în școli, și fără programe serioase de calificare a angajaților, România riscă să piardă complet startul într-o cursă care redefinește economia globală. Datele agregate la nivel național, disponibile pe portalul Institutului Național de Statistică, confirmă o tendință lentă de digitalizare în sectorul public.

Lecția campionilor: De la Singapore la Coreea de Sud

La polul opus se află state care au înțeles că viitorul se scrie acum, în cod. Harta globală a adopției AI este dominată de țări precum Emiratele Arabe Unite și Singapore, unde peste 60% din populația activă folosește zilnic unelte de inteligență artificială generativă. Secretul lor nu stă în vreo formulă magică, ci în acțiuni concrete ale guvernelor. Acolo, digitalizarea e mai mult decât un subiect de conferință, ci o realitate implementată în spitale, școli și administrația publică. AI-ul a fost transformat dintr-o simplă curiozitate tehnologică într-o utilitate publică, accesibilă și folositoare oricui.

Un caz spectaculos, considerat „povestea de succes” a anului, este cel al Coreei de Sud. Într-un singur semestru, țara a urcat șapte locuri în clasamentul global. Cum a fost posibil? Prin politici guvernamentale ferme, care au încurajat adaptarea modelelor de inteligență artificială la limba și specificul cultural local. Asistenții digitali au devenit astfel instrumente omniprezente în fiecare sală de clasă și în fiecare birou, nu doar jucării pentru pasionații de tehnologie.

Paradoxul american și noua falie globală

Raportul scoate la iveală și un paradox interesant. Statele Unite, deși sunt „creierul” din spatele multor tehnologii AI și dețin cea mai avansată infrastructură, încep să piardă teren în clasamentul utilizării efective de către populație. Este o dovadă clară că a inventa o tehnologie nu este același lucru cu a o și adopta la scară largă în societate. Inovația fără educație și implementare la nivel de masă rămâne doar un potențial neîmplinit.

Pe fondul acestor dinamici, experții avertizează asupra unui risc major: adâncirea periculoasă a decalajului dintre „Nordul global” bogat și tehnologizat și „Sudul” aflat în curs de dezvoltare. Această discrepanță riscă să creeze o nouă falie economică mondială, una bazată nu pe resurse naturale, ci pe capacitatea de a folosi inteligența artificială. Pentru România, concluzia este una singură și nu poate fi ignorată. Fără o schimbare radicală de viziune, riscăm să devenim irelevanți într-o lume care nu mai are răbdare cu cei care refuză să învețe. Viitorul, spun analiștii, nu mai bate la ușă, ci a intrat deja în casă. Pentru România, însă, pare că a găsit ușa încuiată.