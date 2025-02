Rodia este fructul unui arbore mic care se numeste rodier. Creste din Iran pana la Muntii Himalaya, in India de nord si a fost naturalizat in intreaga regiune mediteraneana, inca din vremea romanilor. Rodia a fost dusa in California de colonistii spanioli dupa 1770, iar rodierul este acum cultivat mai ales in zonele uscate din California si Arizona. Sucul rodiei se bucura de o binemeritata popularitate, in continua crestere.

Rodia, fructul iernii. Tot ce trebuie sa stii despre acest fruct

Partea buna din rodie sunt semintele bogate in suc. Dulceata acestora difera de la soi la soi. Rodia buna de mancat este cea care are coaja usor stearsa. Rodiile cu coaja foarte rosie sunt acre, dar merg foarte bine in salate. Semintele de rodie salbatica sunt folosite drept condiment, in gastronomia indiana si pakistaneza. Turcii folosesc sucul de rodie la marinarea carnii, iar in Armenia, unde rodia este simbolul prosperitatii, din rodie se face un fel de vin foarte aromat. In Grecia semintele suculente de rodie se consuma impreuna cu iaurt si in salate.

Rodia este unul din fructele cele mai bogate in vitamina C, 100 de mililitri de suc furnizand 16% din necesarul zilnic de vitamina C al adultului. Sucul de rodie este o excelenta sursa de vitamina B, acid pantotenic, potasiu si de polifenoli antioxidanti.

Sucul de rodie este eficient in reducerea factorilor de risc pentru maladiile cardiace si combate instalarea arterosclerozei

Rodia este capabila sa reduca tensiunii arteriala si este eficient impotriva cancerului de prostata, in diabet si diferite forma de cancere prin puternicul efect antioxidant. Nu in ultimul rand este dovedit ca sucul de rodie are efect antiviral si antibacterian. In plus combate artrita reumatoida.

Semintele comestibile dintr-o rodie, de circa 150 de grame, reprezinta 100 de calorii, si contin 1,5 grame de proteine, 26,4 glucide, nicio urma de lipide, noua miligrame de vitamina C si 399 miligrame de potasiu. Dintr-o rodie rezulta circa o jumatate de cana de suc de rodie – adevarata comoara pentru sanatate.

Semintele de rodie pot fi adaugate in salate, in sosuri, sunt delicioase alaturi de carne, in preparate cu aluaturi dulci, combinate cu sampania o innobileaza si ii imbogateste gustul. Adauga seminte de rodie in preparatele cu orez, in sosurile fripturilor si in toate deserturile cu fructe, si pentru gust, si pentru aspect.

Toate acestea, la un loc, fac din rodie un fruct minunat care nu are voie sa lipseasca din casa ta, mai ales iarna, cand rodia este un frut de sezon.