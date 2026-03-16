În dimineața galei Premiilor Oscar 2026, actrița Jayme Lawson, în vârstă de 28 de ani, era deja în plin proces de pregătire. Vedeta din filmul „Sinners” urma nu doar să pășească pe covorul roșu, ci și să urce pe scenă pentru a interpreta piesa nominalizată „I Lied to You”, alături de colegul ei Miles Caton și artiști precum Misty Copeland și Shaboozey.

O dimineață plină de emoții

„Am dormit azi-noapte și a fost unul dintre acele somnuri în care ochii îmi erau închiși, visam, dar corpul meu se simțea încă foarte treaz”, povestește Jayme Lawson în primele ore ale marii zile. Deși a dormit puțin, actrița se simțea plină de entuziasm, nu de anxietate. „Cred că entuziasmul meu este într-un punct în care nu sunt excesiv de anxioasă, așa că sunt fericită”, adaugă ea.

O rochie care sună ca o cascadă

Piesa de rezistență a fost rochia. Pentru covorul roșu, Lawson a ales o creație personalizată Loewe, de un albastru cobalt, accesorizată cu bijuterii David Yurman, o alegere făcută împreună cu stilistul Jason Rembert.

Dar detaliul cu adevărat special nu a fost vizual. V-ați fi gândit la așa ceva? „Lucrul meu preferat la rochia asta este de fapt cum sună când se mișcă, pentru că sună ca apa. Știi bețele alea de ploaie? Pe care le primeam la ora de muzică? Așa sună.”

Sunetul a fost o surpriză chiar și pentru ea. „Când merg, când se mișcă, când se scutură, sună pur și simplu ca o cascadă, ca o pădure tropicală. Ceea ce nu știu dacă a fost intenționat, dar este un accident frumos și fericit.”

Creația cu pașaport multiplu

Iar povestea rochiei este, pe bune, fascinantă. Lawson a văzut prima schiță a creației la finalul lunii ianuarie și a fost șocată că brandul va face ceva special pentru ea. „Am întrebat: «Cum adică personalizată?»”, își amintește actrița. Rochia este compusă din mărgele printate 3D și pictate manual la Paris, combinate cu mărgele de coral aduse din India. Așa se ajunge la o glumă bună (și destul de adevărată). „Deci rochia asta are mai multe pașapoarte, mai multe vize. Probabil are mai multe mile Sky decât mine.”

Look completat de un glam simplu

Pentru a nu eclipsa rochia, echipa de beauty a optat pentru un look elegant și simplu, „pentru că petrecerea este, de fapt, în rochie.” Machiajul, realizat de Billie Gene, și coafura, semnată de Cheryl Bergamy-Rosa, au fost gândite să pună în valoare creația vestimentară. „Rochia vorbește de la sine. Și astfel, totul este despre a permite rochiei să fie la fel de elevată pe cât este. Dar facem o mică aluzie la albastru cu eyeliner-ul pe care îl folosim.”

Bijuteriile au adus un plus de atitudine.

Cerceii cuff de la David Yurman au adăugat o notă tinerească, în timp ce un inel cu safir a completat nuanța rochiei. Coafura a fost la fel de atent studiată. „Și, si, părul are un aspect foarte elegant, strâns la spate, astfel încât atunci când te întorci și vezi spatele rochiei, există ceva care complimentează cu adevărat distracția pe care o are rochia.”

Fără emoții pe scenă

Dar cum rămâne cu momentul de pe scenă? Deși repetițiile pentru interpretarea piesei „I Lied to You” au început cu doar două zile înainte de marea seară, Lawson a fost surprinzător de relaxată. „Sunt un copil al teatrului și, mai ales când vorbim despre dans, e ceva ce am în sânge”, explică ea. „Așa mă conectez și la actorie, prin corpul meu. Și deci nu, nu este stresant în acest sens. Pur și simplu îmi zic: «da, e timpul să o facem».”