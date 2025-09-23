Roboții îmbunățesc starea de spirit a copiilor din spitale prin suport emoțional

Facilitățile medicale din SUA folosesc roboți pentru a oferi consolare pacienților tineri și vârstnici.

Într-un spital pentru copii din Massachusetts, un robot cu formă triunghiulară și o înălțime de 1,2 metri aduce zâmbete și îmbrățișări. Numele lui este Robin. Acest companion tehnologic, conceput să imite comportamentul unei fetițe de 7 ani, a devenit parte din echipa medicală, ajutând copiii să treacă mai ușor peste procedurile dificile.

Un prieten robot pentru copii

„Luca, ce mai faci? A trecut ceva vreme!” Așa a început dialogul dintre Robin și un băiat de șase ani cu leucemie, pe care robotul îl întâlnise anterior pe coridor. Această scenă, care poate părea desprinsă dintr-un film, este o realitate la UMass Memorial Children’s Medical Center, unde Robin este prezent din 2020.

Robotul are un design alb, curbat, creat special pentru a putea fi îmbrățișat. Dezvoltatorii de la Expper Technologies spun că scopul principal este să ofere companie și sprijin emoțional. „Scopul principal al lui Robin este să aline pacienții pe durata șederii lor în unitățile medicale și să le ofere implicare, divertisment și sprijin emoțional”, afirmă Karén Khachikyan, CEO-ul companiei. El adaugă: „Imaginează-ți o inteligență emoțională pură, precum WALL-E. Încercăm să creăm asta.”

Interacționează verbal cu pacienții, adaptându-se la vârstă și situație

Explică proceduri medicale prin desene animate

Propune exerciții de respirație și jocuri de memorie

De la copii la seniori

După debutul său în pediatrie, Robin a fost introdus și în centrele pentru vârstnici. În căminele de bătrâni, robotul joacă rolul unui „nepot virtual”, ajutând persoanele cu demență prin activități interactive. Anul trecut, o femeie dintr-un centru din Los Angeles a fost liniștită în timpul unui atac de panică atunci când Robin i-a redat melodii preferate de Elvis Presley și videoclipuri cu căței, amintindu-i de lucrurile dragi.

Cât de autonom este Robin?

Deși Robin funcționează cu ajutorul inteligenței artificiale, nu este complet autonom. În prezent, operatorii controlează aproximativ 70% din acțiunile sale de la distanță, sub supravegherea personalului medical. Cu fiecare interacțiune, sistemul învață să ia decizii mai bune, în funcție de situație.

Datele colectate sunt stocate în conformitate cu legislația americană privind confidențialitatea medicală. Khachikyan subliniază că Robin nu este menit să înlocuiască personalul medical: „Robin există pentru a sprijini personalul, nu pentru a-l înlocui. În contextul lipsei de personal la nivel global, astfel de soluții pot fi foarte utile.”

Și spitalele din Europa sunt interesate de astfel de roboți. În timpul grevelor din NHS din 2023, în Marea Britanie s-a luat în calcul folosirea roboților pentru a reduce presiunea asupra personalului. Un studiu arată că prezența roboților poate reduce anxietatea copiilor cu până la 34%.

Viitorul asistenței robotizate

Expper Technologies intenționează să îmbunătățească Robin în următorii ani. Printre planurile de viitor se numără măsurarea semnelor vitale în timp real și transmiterea acestora către echipele medicale. Pe termen lung, robotul ar putea ajuta și la activități zilnice, precum îmbrăcatul sau mersul la toaletă, în special pentru persoanele în vârstă.

Cei care lucrează zilnic cu Robin observă efectele pozitive. Micaela Cotas, specialistă în viața copiilor, povestește: „Ajută să arate că Robin a trecut și el prin acele proceduri, la fel ca un coleg.”

Rămâne întrebarea dacă oamenii vor accepta pe deplin acești asistenți tehnologici. Pentru moment, răspunsul pare să fie pozitiv. Robin este deja prezent în aproximativ 30 de centre medicale din California, Massachusetts, New York și Indiana, iar numărul acestora este în creștere.

Perspective pentru tehnologia în sănătate

Tehnologia redefinește modul în care este oferit sprijinul emoțional în spitale. Robin nu este primul robot terapeutic, însă abordarea sa, bazată pe conexiunea emoțională, marchează o schimbare importantă. Specialiștii atrag atenția că trebuie păstrat echilibrul între tehnologie și interacțiunea umană autentică.

Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai avansată, este clar că roboții precum Robin nu pot înlocui empatia umană. Totuși, atunci când un zâmbet oferit de un robot poate transforma frica în curaj, merită să fie luați în considerare ca parte din viitorul îngrijirii medicale.



