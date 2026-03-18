Robert Pattinson a adus o notă extravagantă la premiera din Los Angeles a filmului „The Drama”, marți, 17 martie 2026. Actorul a purtat o pereche de pantofi Dior din piele de șarpe, un model îndrăzneț creat de designerul Jonathan Anderson.

Pantofii care au furat toate privirile

Încălțămintea a fost piesa de rezistență. Ambasador de lungă durată al Dior Homme, Pattinson a ales un model care a debutat pe podium în ianuarie, la prezentarea colecției de toamnă 2026 a brandului. Dar hai să vedem ce e așa special la ei. Pantofii reptilieni au o formă unică la vârf, o semnătură a lui Anderson și a directorului său de design pentru încălțăminte, Nina Christen: curbat pe o parte și ascuțit pe cealaltă, creând o formă de D (o aluzie subtilă la numele casei de modă). Silueta a fost accentuată de o talpă neagră proeminentă, iar cusăturile au conturat partea superioară, în timp ce imprimeul a adus o pată de culoare în tonuri pământii.

Un model văzut direct pe podium

Iar actorul nu a ales întâmplător acest model. El a fost prezent la show-ul Dior din 21 ianuarie 2026, desfășurat la Musée Rodin din Paris, unde pantofii au fost prezentați pentru prima dată. Modelul de botine a fost prezentat pe podium și în alte culori. Ba chiar și în stiluri diferite – unele erau de tip Chelsea, altele aveau suprapuneri și o cataramă.

Costum personalizat și culori de primăvară

Dincolo de încălțăminte, întregul ansamblu a fost unul memorabil. Pantofii cu imprimeu de șarpe au completat un costum personalizat, tot de la Dior. Sacoul și pantalonii de culoarea somonului au fost asortați cu o cămașă turcoaz și o cravată galbenă în dungi, întregul look evocând o atmosferă de primăvară.

Zendaya și inspirația de nuntă

V-ați întrebat care a fost tema serii? În noul film regizat de Kristoffer Borgli, Pattinson și Zendaya joacă rolul unui cuplu logodit, așa că ținutele de la premieră au avut ca sursă de inspirație nunta.

Zendaya a ales să refolosească rochia purtată la Oscarurile din 2015, o creație Vivienne Westwood vaporoasă, cu umerii goi și fronseuri. Look-ul a fost completat cu pantofii ei preferați, modelul So Kate de la Christian Louboutin, în varianta albă.