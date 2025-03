Ritualuri de frumusețe din Japonia – Acum câțiva ani, într-un număr special al revistei Ioana, scriam despre tratamente cosmetice si spa-uri de care te poți bucura numai dacă ai să călătorești în țara lor de origine. Printre acestea, tratamentul facial japonez cu excremente de privighetoare, care este considerat secretul frumuseții tenului porțelanat de gheișă. Dar iată că în urmă cu câteva luni am aflat că acest tratament este accesibil și în București…

Oriunde te-ai situa geografic, ca să înțelegi felul în care japonezii își îngrijesc corpul, trebuie să faci o călătorie în Japonia. Nu în Japonia de peste mări și țări, ci în Japonia interioară, în mentalul, în ethosul japonez. Deoarece principalul ingredient al frumuseții și sănătății, în felul în care le înțeleg japonezii, este starea, atitudinea mentală și spirituală.

De aici se începe, este ingredientul de bază pentru ca orice gest sau tratament sau procedură ori substanță să-și facă efectul. Japonezii sunt shintoiști, iar aceasta nu este un soi de curiozitate culturală de almanah, ci este chiar inima unei culturi, ceea ce o diferențiază de tot ce are în jur. Spiritualitate înaltă și budism au și chinezii și indienii, însă numai japonezii trăiesc într-o comuniune atât de perfectă cu natura, au un respect atât de adânc pentru tot ceea ce există în jur și se pot vedea pe ei înșiși ca parte integrantă a unui suflet universal din care fac parte exact în aceeași măsură și privighetoarea, și bujorul, și piatra, și vulcanul. Scăldându-se, japonezul devine apă, iar în saună devine abur și foc.

Ritualuri de frumusețe din Japonia. E bine să știi aceste detalii

Noi, europenii, ne-am învățat de secole să ne îndepărtăm de natură și să ne închipuim superiori ei, numai că… de fiecare dată când cercetătorii noștri au căutat expresia desăvârșită a frumuseții și sănătății, au găsit-o chiar la acești japonezi care prețuiesc atât de mult natura. Astfel au prins și europenii gustul spa-urilor japoneze, iar vedetele de la Hollywood au ajuns să practice cu sfințenie ritualurile de frumusețe ale gheișelor.

Acum le putem practica și noi în București, la spa-ul japonez (www.japanstonespa.ro), despre ale cărui secrete am întrebat-o pe fondatoarea lui, Antoaneta Manea.

Unde ai deprins tehnicile spa japoneze?

Am învățat limba japoneză la o școală privată din Tokyo și am făcut școala de cosmetică în Akasaka. Am lucrat în clinici de alergologie în Ginza și Shibuya, Hiroo, cartiere selecte din Tokyo. După mai bine de 15 ani pe meleaguri japoneze, am revenit în România și am terminat Medicină Generală la o facultate prestigioasă. Am revenit cu visul de a oferi femeilor de aici binefacerile ritualurilor japoneze, pe care le-am experimentat în primul rând pe mine în toți acești ani.

Alimentația foarte sănătoasă (bogată în pește, legume și cereale) este una din principalele surse pentru aceste rezultate remarcabile; în plus, femeile japoneze folosesc tratamente străvechi ce au la bază ingrediente naturale, pe care cu ajutorul tehnologiei le-au transformat în adevărate substanțe binefăcătoare, cu acțiune intensă și imediată. Eu am ales cele mai eficiente ingrediente și le-am introdus în tratamente accesibile oricărei femei de la noi.

Cum le aplici?

La Japan Stone Spa aplic exact ceea ce am învățat în Japonia: nu doar tehnicile și ingredientele, ci și felul de a fi al japonezilor, de la modul foarte respectuos de a trata clientele până la arta conversațiilor șoptite și a gesturilor delicate, totul pentru a-ți regivora trupul, mintea și sufletul.

Nicăieri în lume grija pentru sănătatea și frumusetea trupului nu este atât de înrădăcinată în felul de a fi și a trăi cum este în Japonia. Femeile japoneze cultivă de mici arta frumuseții și arată întotdeauna impecabil, indiferent de vreme. Au o siluetă frumoasă, armonioasă; își mențin vitalitatea mult timp, iar semnele de îmbătrânire apar târziu. În spa-ul meu folosesc numai produse japoneze și am colaboratori din Japonia.

Am construit o saună japoneză, Gambayoku, care are o temperatură de 45-50 de grade Celsius și ajută organismul să se detoxifice prin transpirație. Crește rata metabolismului și, astfel, pierdem în greutate. Japonezii o folosesc foarte mult deoarece poate distruge celulele canceroase în faza incipientă.

Ca tratament cosmetic, cele mai apreciate sunt cremele cu extract de yuzu (un fruct japonez între portocală și lămâie), care conferă o foarte bună hidratare și netezirea ridurilor fine. Folosim și sake, ulei de rechin și multe altele.

Am fost în inima Japoniei, în Kyoto, și am adus pentru prima oară în România tratamentele cosmetice cu excremente de privighetoare, care au făcut furori în toată lumea. E un tratament facial unic şi miraculos, cu o tradiţie de sute de ani la japonezi, folosit în special de gheișe; conţine și ceai verde şi sake. Nu miroase urât, căci e tratat şi transformat în pulbere. Albeşte pielea, o hidratează, stimulează circulaţia. Se aplică săptămânal timp de o lună, de preferință în salon, pentru curățare și o hidratare corectă.