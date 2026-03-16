Rita Ora a atras toate privirile la petrecerea Vanity Fair de după gala Oscar, organizată duminică seara la LACMA. Artista a ales o ținută couture semnată Tamara Ralph, pe care a echilibrat-o cu o pereche de platforme extreme, modelul Belle de la D’Accori, care costă peste 1.000 de dolari.

Platformele D’Accori, piesa de rezistență

Nu sunt niște pantofi deloc discreți. Realizat din piele lucioasă de vițel, modelul Belle are o platformă frontală groasă și abruptă, un vârf deschis îngust și un toc înalt, sculptural, în formă de clepsidră, care se îngustează la mijloc înainte de a se evaza la bază. Un șnur subțire traversează piciorul și se leagă într-un nod central. Iar două barete mai late, din piele lăcuită, înfășoară în diagonală degetele. Mai sus, o altă baretă lucioasă se curbează peste picior și se unește cu o curelușă subțire, ajustabilă.

Prețul? În jur de 795 de lire sterline, adică aproximativ 1.060 de dolari.

O rochie couture complexă

Pentru a completa încălțămintea statement, Ora a optat pentru o creație complexă din colecția de primăvară couture a Tamarei Ralph. Corsetul este realizat din tul iluzie și are un guler înalt, în timp ce liniile negre de corset traversează vertical broderii florale în nuanțe de albastru pal, argintiu și cristale. Satinul negru înfășoară șoldurile și se deschide într-o fustă lungă, cu trenă, brodată cu același model floral.

Dar asta nu e tot. Ținuta a fost completată de o pălărie neagră, lată, cu pene, și de o geantă asortată din satin brodat (un detaliu care a adăugat și mai multă textură întregului look).

Un model deja popular printre vedete

V-ați fi gândit că acești pantofi au mai apărut pe covorul roșu? Ei bine, modelul Belle a avut deja un alt moment de glorie recent: Tyla a purtat aceeași pereche D’Accori, dar pe verde, la evenimentul Glamour Women of the Year. Vizibilitatea brandului D’Accori a crescut constant, mai ales după ce fondatorul Mo D’Accori a fost inclus pe lista „Emerging Talent” a publicației Footwear News în 2023.

O ascensiune rapidă, nu-i așa?

Platformele, trendul serii la petrecerea Vanity Fair

Și se pare că Rita Ora nu a fost singura care a mizat pe înălțime. La petrecerea Vanity Fair, aflată la a 31-a ediție și mutată în premieră la LACMA, mai multe vedete au ales platforme. Printre ele s-au numărat Kim Kardashian cu tocuri Pleaser, Lauren Sánchez Bezos cu platforme Dolly de la Christian Louboutin și Eiza González în pantofi Jimmy Choo.

Evenimentul exclusivist, la care se participă doar pe bază de invitație, rămâne una dintre cele mai urmărite opriri de după gala Premiilor Academiei, atrăgând actori, muzicieni și nominalizați.