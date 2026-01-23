Rinocerul 2025 – Caragiale are o continuare, tragedia greacă prinde viață

Teatrul nu e mereu vizibil. Uneori, cele mai puternice imagini se nasc cu ochii închiși. Direct în mintea celui care ascultă. Această artă a fost celebrată la Teatrul Evreiesc de Stat din București, în cadrul Galei Premiilor „Rinocerul”, un eveniment care a pus sub lupă excelența artistică a anului 2025, cu un focus clar pe magia teatrului radiofonic.

Puse la cale de publicația culturală Revista Rinocerul, premiile au onorat, după cum scrie Mediafax, „creațiile cele mai valoroase observate de revista Rinocerul pe parcursul anului 2025”. Gazda serii a fost dramaturgul Dinu Grigorescu, chiar fondatorul revistei. El a descris anul ca fiind unul bogat și divers, amintind că misiunea galei este să aducă în față excelența, fie ea pe scenă, la radio sau pe film.

Ce s-a întâmplat după „Scrisoarea Pierdută”?

O continuare a lui Caragiale? Exact. Nu e o glumă. Marele premiu pentru cel mai bun spectacol radiofonic pe text românesc a mers la o producție de-a dreptul îndrăzneață: „A doua scrisoare pierdută”. Piesa, scrisă de Eugen Șerbănescu și pusă în undă de regizorul Dan Tudor în iunie 2025, nu este o simplă reluare, ci o construcție dramatică total nouă, care imaginează situații neașteptate și personaje ce te cuceresc, toate pornind din lumea lui Caragiale.

Producția Teatrului Național Radiofonic a venit cu o distribuție de zile mari. Voci puternice, distincte, capabile să picteze imagini doar prin sunet. Totul a fost legat de o regie atentă și un sound design expresiv, care au conturat o formulă teatrală vie, cu ecouri puternice în prezent.

Tragedia antică, pe înțelesul secolului XXI

La celălalt capăt al spectrului, dar cu un impact la fel de mare, s-a aflat premiul pentru cel mai bun spectacol radiofonic bazat pe un text străin. Câștigătorul? Un proiect uriaș: „Trilogia Labdacizilor”.

Gavriil Pinte semnează adaptarea și regia artistică, aducând în fața publicului modern textele fundamentale ale lui Sofocle – „Oedip rege”, „Oedip la Colonos” și „Antigona”. Realizate în octombrie 2025, spectacolele arată cum tragismul antic poate fi tradus în limbaj sonor actual, fără să-și piardă nimic din forță. Sunt construcții rafinate, cu o țesătură densă de motive acustice, care aduc poveștile clasice mai aproape de sensibilitatea omului de azi. Rezultatul te prinde. Pur și simplu.

Un maestru al sunetului: Premiul Opera Omnia pentru Attila Vizauer

Unul dintre cele mai intense momente ale galei. Premiul Opera Omnia i-a fost acordat regizorului Attila Vizauer. O viață întreagă dedicată teatrului radiofonic românesc. O recunoaștere pe deplin meritată.

Lumea sa regizorală este vastă și acoperă totul, de la spectacole clasice și piese pentru copii la documentare și creații experimentale, toate purtând amprenta inovației auditive. Ironia sorții… sau poate sincronizarea perfectă? Seara a adus o altă recunoaștere legată de numele său: Premiul pentru dramaturgie contemporană românească a ajuns la Ema Stere, jurnalistă la Radio România Cultural, pentru piesa „Playlist”. O piesă montată chiar de Attila Vizauer la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești.

Unde poți asculta spectacolele câștigătoare?

Vestea bună e că aceste creații nu sunt pierdute. Oricine le poate asculta de acasă. Toate producțiile radiofonice premiate la gală sunt disponibile pe platforma eteatru.ro, în Colecția Premiere 2025 a Teatrului Național Radiofonic. Dovada vie că teatrul sonor nu e o piesă de muzeu, ci o artă care respiră, inovează și continuă să captiveze publicul din România.