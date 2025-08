Revolutie in domeniul sanatatii: Lansat primul vaccin impotriva unei boli cu transmitere sexuala

Revolutie in sanatate. Apare primul vaccin impotriva unei boli cu transmitere sexuala. Marea Britanie scrie istorie in domeniul sanatatii sexuale, devenind prima tara care lanseaza un program de vaccinare impotriva gonoreei. Aceasta initiativa unica la nivel mondial are scopul de a limita explozia de cazuri raportate in ultimii ani. Doar in 2023, in Anglia, au fost inregistrate peste 85.000 de infectii, un record absolut de la inceputul colectarii datelor, in 1918.

Incepand de luni, clinici specializate din Regat vor incepe administrarea vaccinului pentru categoriile cu risc ridicat. Este vorba, in special, despre barbatii homosexuali si bisexuali cu mai multi parteneri sexuali sau cu antecedente de boli cu transmitere sexuala.

NHS estimeaza ca acest demers ar putea preveni pana la 100.000 de cazuri in urmatorii zece ani, cu o economie de aproximativ 8 milioane de lire pentru sistemul de sanatate britanic.

„Este o victorie uriasa pentru sanatatea sexuala”, a declarat Terrence Higgins Trust pentru BBC, una dintre organizatiile care au militat pentru acest vaccin.

Revoluție în sănătate. Apare primul vaccin împotriva unei boli cu transmitere sexuală

Vaccinul folosit – 4CMenB – a fost creat initial pentru a proteja sugarii impotriva meningitei B. Totusi, similaritatea dintre bacteriile care provoaca meningita si cele responsabile de gonoree a dus la descoperirea eficacitatii sale si impotriva acestei infectii.

Desi protectia nu este completa – eficacitatea este estimata la 30–40% –, medicii cred ca este un instrument crucial pentru stoparea raspandirii infectiei, mai ales in contextul aparitiei unor tulpini rezistente la antibiotice.

Gonoreea este o infectie bacteriana care se transmite prin contact sexual neprotejat si poate duce la complicatii severe, inclusiv infertilitate. Desi uneori este asimptomatica, poate provoca dureri, secretii neobisnuite si inflamatii.

„Poate fi prevenita prin folosirea prezervativului si, acum, prin vaccinare”, precizeaza NHS.

Cazuri reale: de la epuizare si anxietate, la speranta si prevenție

Joey Knock, un barbat de 35 de ani, a simtit pe pielea lui cat de grea poate fi o infectie cu gonoree:

„Am avut simptome severe: diaree, epuizare, nu puteam manca nimic. A trebuit sa-mi iau concediu medical”, a povestit acesta pentru BBC.

Din dorinta de a preveni alte episoade, Joey a platit 220 de lire la o farmacie privata pentru a se vaccina, inainte de a pleca in strainatate la un festival. De atunci, a fost reinfectat, dar simptomele au fost considerabil mai blande:

„Viata mea s-a schimbat. Ma testez regulat si imi cunosc corpul. Acum e mai usor sa gestionez totul.”

Joey foloseste si alte metode de prevenție, precum PrEP (pentru prevenirea HIV), DoxyPep (antibiotic post-act sexual, in scop preventiv, dar inca rar disponibil in sistemul public) si, ocazional, prezervative.

Un vaccin care ar putea reduce povara asupra sistemului de sanatate

Matthew, un barbat de 63 de ani din estul Scotiei, a fost diagnosticat cu gonoree in urma cu zece ani. Pentru el, infectia a avut consecinte grave:

„Am facut artrita reactiva, o durere extrema in articulatii. Mi-a lasat urme permanente la degete. M-a afectat fizic si psihic. Eram mereu in alerta, ca in anii ’80 cand toti ne teamam de HIV.”

Acum, Matthew asteapta cu speranta sa fie vaccinat cat mai repede:

„Nu ma protejez doar pe mine, ci si pe partenerii mei. Daca vaccinul reduce incidența ITS, inseamna si mai putina presiune pe sistemul medical. Chiar cred ca merita.”

Concluzii: un pas urias in prevenirea infectiilor cu transmitere sexuala

Lansarea acestui vaccin reprezinta o schimbare majora in strategia de combatere a bolilor cu transmitere sexuala, iar expertii in sanatate publica saluta decizia.

„Este un pas important pentru sanatatea sexuala. Ii indemnam pe toti cei eligibili sa accepte vaccinul, pentru a se proteja reciproc”, a declarat Dr. Amanda Doyle, directorul NHS pentru serviciile medicale primare.

Richard Angell, directorul executiv al Terrence Higgins Trust, sustine:

„Vaccinul este o completare remarcabila a arsenalului nostru pentru sanatatea sexuala.”

Daca initiativa va avea succes in Marea Britanie, este de asteptat ca vaccinarea impotriva gonoreei sa fie extinsa si in alte tari, intr-un efort global de combatere a bolilor cu transmitere sexuala.



