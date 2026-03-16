Gala Premiilor Oscar 2026 a avut parte de un moment neașteptat și plin de nostalgie. Actrițele din comedia-cult Bridesmaids s-au reunit pe scena de la Dolby Theatre pentru a celebra 15 ani de la lansarea filmului, un eveniment care a stârnit imediat reacții din partea fanilor. Pe scenă au urcat Maya Rudolph, Rose Byrne, Kristen Wiig, Melissa McCarthy și Ellie Kemper.

Un moment de comedie pură

Prezentate pe un cover instrumental al melodiei „Hold On” de la Wilson Phillips, actrițele au fost invitate să prezinte premiile pentru cea mai bună coloană sonoră și cel mai bun sunet. Dar, clar, nu s-au putut abține să nu transforme totul într-un moment de comedie. V-ați fi așteptat la altceva de la ele?

Kristen Wiig, cu umorul ei caracteristic, a deschis seria de glume. „Nu-mi vine să cred că au trecut 15 ani. Acum, nu suntem bune la cifre, dar ne-am dat seama în culise că asta înseamnă că am filmat acest film în 1883”, a spus actrița. Momentul a continuat cu citirea unor scrisori false de la diverse celebrități prezente în sală, printre care Stellan Skarsgård, Elle Fanning și Benicio Del Toro.

Recomandari Petrecerea Oscar 2026 – tequila, statuete și un meniu surpriză la Balul Guvernatorului

O seară plină pentru fete

Pentru Rose Byrne, seara Oscarurilor a fost oricum una specială. Ea a fost nominalizată la categoria „Cea mai bună actriță” pentru rolul din filmul If I Had Legs I’d Kick You.

Iar Maya Rudolph a avut și ea motive serioase de sărbătoare. Partenerul ei de viață, regizorul Paul Thomas Anderson, a fost marele câștigător al serii, plecând acasă cu premiile pentru cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu adaptat și cel mai bun film pentru producția sa, One Battle After Another.

Asta da seară de gală.

Recomandari 28 de rochii de mireasă de vis pentru 2026 care costă de la 750 $

Fanii cer o continuare

Dincolo de glume și premii, energia grupului și chimia evidentă dintre actrițe au readus în discuție o întrebare mai veche. De ce nu avem încă o continuare la Bridesmaids? Hai să fim serioși, comedia din 2011 a fost un fenomen care a făcut oamenii să râdă cu lacrimi.

Numai că, deocamdată, nu există niciun plan oficial. Apelul fanilor se îndreaptă direct către Paul Feig (regizorul filmului original), mulți sperând că această reuniune de pe scena Oscarurilor îl va convinge să readucă gașca pe marile ecrane. Reuniunea a demonstrat un singur lucru: publicul este mai mult decât pregătit pentru o nouă porție de hohote de râs alături de fetele din Bridesmaids.