Rețetele medicale pe hârtie dispar din farmaciiile românești odată cu digitalizarea

Totul despre noua strategie de digitalizare a sănătății 2026-2030

În timp ce clinicile private funcționează deja ca niște companii de tehnologie, sistemul public de sănătate pare blocat în alt secol. Cifra care dovedește acest decalaj este șocantă: deși Dosarul Electronic de Sănătate (DES) este activ pentru 17 milioane de pacienți, doar 3 din 10 medici din spitalele de stat îl folosesc în mod regulat. Acum, Ministerul Sănătății promite o revoluție digitală completă prin noua „Strategie Națională de Digitalizare a Sănătății 2026-2030”, pusă în dezbatere publică. Planul este ambițios și vizează totul, de la modul în care primim o rețetă, până la cum ne accesăm analizele și interacționăm cu medicul. Dar poate reuși acolo unde alte inițiative au eșuat?

O Românie medicală cu două viteze

Realitatea din teren, fotografiată de o analiză a companiei de consultanță Horváth, arată o prăpastie uriașă. Peste 70% dintre spitalele și clinicile private de top au implementat deja platforme digitale, soluții de telemedicină și sisteme moderne de management al pacienților. În oglindă, sectorul public bate pasul pe loc. Peste 40% din spitalele de stat nu au nici măcar infrastructura IT de bază, iar România se clasează sub media UE în Indexul Economiei și Societății Digitale (DESI) din 2023 la capitolul competențe digitale.

Problema nu sunt banii. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România are la dispoziție peste 2,4 miliarde de euro pentru reformarea sănătății, cu o componentă semnificativă alocată digitalizării. Dar doar o treime dintre spitalele publice au depus proiecte pentru a accesa aceste fonduri. Obstacolele identificate sunt cele clasice: birocrație, lipsa personalului specializat capabil să scrie proiecte eligibile și o inerție a sistemului.

Ce promite noul plan al Ministerului

Noua strategie, care se va derula între 2026 și 2030, își propune să atace exact aceste probleme. Documentul, lansat în consultare, vorbește despre crearea unui mediu sanitar „integrat, centrat pe pacient”. Obiectivele principale sunt clare: eliminarea datelor medicale fragmentate, asigurarea interoperabilității între sistemele spitalelor (publice și private) și creșterea competențelor digitale ale medicilor și asistentelor.

Pentru a atinge aceste ținte, statul român se bazează și pe sprijin internațional. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a demarat un parteneriat multianual cu Ministerul Sănătății pentru a oferi asistență tehnică, exact în cadrul PNRR. „Acest proiect este o oportunitate excelentă de a avansa digitalizarea sistemului de sănătate din țara noastră”, a declarat Dr. Adriana Pistol, Secretar de Stat în Ministerul Sănătății. Experții OMS au realizat deja o evaluare a sistemelor informatice din România, confirmând nevoia de „investiții extinse” și subliniind probleme precum „informații limitate despre calitatea îngrijirilor” și „inexactitatea indicatorilor de siguranță a pacientului”.

„Există finanțare, există tehnologii dovedite și există bune practici internaționale din care ne putem inspira. Ceea ce lipsește adesea este capacitatea de a aduce toate aceste elemente împreună într-un proiect coerent și sustenabil. Nu este vorba doar de implementarea tehnologiei, ci de obținerea unor rezultate tangibile: reducerea costurilor administrative și îmbunătățirea experienței pacientului.” – Maria Boldor, Partener și Director General la Horváth România.

Ce se schimbă, concret, pentru pacient

Dincolo de strategii și parteneriate, ce va simți pacientul român în cabinetul medicului sau acasă? Planul va impulsiona cererea pentru soluții tehnologice specifice, care vor schimba fundamental interacțiunea cu sistemul medical.

Adio, rețetă pe hârtie. Deși documentul nu specifică o dată exactă, obiectivul de a avea dosare electronice interoperabile înseamnă că rețeta scrisă de mână sau chiar cea printată va deveni istorie. Medicul de familie va prescrie tratamentul direct în sistem, iar farmacistul îl va vedea instantaneu, pe baza cardului de sănătate sau a unui cod de identificare. Se elimină riscul de a pierde rețeta, de a nu înțelege scrisul medicului sau de a avea rețete duplicate.

Dosarul medical, în buzunar. Toate analizele, investigațiile, internările și tratamentele, indiferent dacă au fost făcute la stat sau la privat, vor fi agregate într-un singur dosar electronic securizat. Pacientul va avea acces online la propriul istoric medical, pe care îl va putea prezenta oricărui medic, oriunde în țară. Un medic de la urgențe va putea vedea în câteva secunde alergiile, bolile cronice și tratamentele urmate de un pacient inconștient.

Consultații de la distanță. Telemedicina va fi extinsă masiv. Pentru consultații de control, interpretarea unor analize sau monitorizarea unor boli cronice, vizita la cabinet nu va mai fi necesară. Conform estimărilor Horváth, telemedicina poate reduce vizitele inutile în persoană cu până la 25%, economisind timp și bani atât pentru pacienți, cât și pentru sistem.

Diagnostic mai rapid și mai precis. Strategia menționează și utilizarea uneltelor de analiză avansată și a inteligenței artificiale. Aceste tehnologii pot îmbunătăți acuratețea diagnosticelor cu 20-30% și pot reduce timpul de procesare a imaginilor medicale (CT, RMN) cu până la 40%, ceea ce înseamnă rezultate mai rapide și planuri de tratament începute mai devreme.

Provocarea implementării

Planul sună bine pe hârtie, dar succesul său depinde de execuție. Statul va trebui să organizeze licitații publice pentru a atrage companii specializate în dosare electronice, securitate cibernetică și servicii cloud. Interesul există deja, inclusiv din partea firmelor americane, conform datelor Administrației Internaționale pentru Comerț a SUA.

Marea provocare va fi, însă, la nivel uman: formarea personalului medical pentru a folosi noile tehnologii și depășirea rezistenței la schimbare. Fără o adoptare reală în fiecare spital și cabinet, noua strategie riscă să rămână doar un alt document ambițios, într-un sistem care are nevoie disperată de un salt în viitor.