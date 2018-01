Reteta minune: Negresa din cartofi dulci actioneaza ca un puternic anti-inflamator

Negresele, un desert adorat atat de adulti cat si de copii, sunt delicioase, insa abunda in ingrediente inflamatorii (faina de grau si zahar).

Daca vrei o prajitura care sa-ti intareasca organismul, iti recomandam negresa din cartofi dulci.

Negresele din cartofi dulci au o textura fantastica si valoarea nutritiva crescuta. Cartofii dulci sunt bogati in Vitaminele A si C, in potasiu, calciu si magneziu, mangan si alti nutrienti importanti si extrem de benefici.

Ingrediente:

– o cana de piure de cartofi dulci

– jumatate de cana de unt de migdale (moale)

– 2 linguri de sirop de artar

– un sfert de cana de cacao pudra

– o mana de chipuri de roscove.

Mod de preparare:

– se preincalzeste cuptorul la o temperatura de 175 de grade C.

– se unge tava cu ulei sau unt.

– se topeste untul de migdale impreuna cu siropul de artar intr-o oala la foc mic.

– se pune intr-un bol incapator cartofii dulci, untul de migdale si praful de cacao, apoi se amesteca bine.

– fulgii de cacao se adauga si ei apoi se rastoarna totul in vasul uns.

– se coace amestecul timp de 20 de minute, pana cand se patrunde complet.

– se scoate compozitia din cuptor si se lasa sa se raceasca.

– dupa ce s-au racit complet, este recomandat sa le taiati la dimensiunile dorite si sa le bagati putin la frigider.