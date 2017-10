Reteta de la bunici: Ardei umpluti cu varza

Astazi va dezvaluim cea mai simpla reteta de ardei umpluti cu varza si, zicem noi, cea mai buna. Este o reteta mostenita din batrani.

Ingrediente pentru 2 borcane de 5 litri:

– 1 kilogram de ardei gras galben si portocaliu. Se curata cotoarele si semintele.

– 1 kilogram de gogosari rosii. La fel ca la ardei, se curata bine de cotoare si de seminte.

– 4 verze micute. Pot fi 2 albe si 2 rosii.

– sare mare, grunjoasa, speciala pentru muraturi (neiodata).

– Condimente: cimbru si marar uscat.

– 4 morcovi medii.

– 4 radacini de hrean.

– 4-5 foi de dafin, piper boabe, seminte de marar.

– apa.

Mod de pregatire

Se pregateste in prima faza varza, se spala, se taie marunt si se presara cu sare grunjoasa, cimbru si semintele de marar. Dupa ce se freaca bine, se pun 2 morcovi rasi la fiecare culoare de varza si se lasa sa stea 30 de minute.

Varza o punem separat, in doua vase, pentru ca varza alba se foloseste la gogosarii rosii, iar cea rosie la ardeii galbeni.

Dupa ce au trecut cele 30 de minute in care varza a stat impreuna cu morcovii, umpleti bine diecare ardei si gogosar cu varza.

Se spala bine borcanele si se pun ardei, cu gura in sus. Intercalati bucati de hrean curatat, boabe de piper si foi de dafin printre gogosarii si ardeii umpluti.

La foc, intr-o oala mare, se pun cam 6 litri de apa si adaugam 40 de grame de sare pentru fiecare litru de apa.

Saramura se fierbe bine si se lasa 30-40 minute sa se raceasca. Cand s-a racit complet se toarna in fiecare borcan pana cand acesta se umple.

Borcanele se leaga la gura cu un celofan, in cazul in care nu sunt prevzute cu capac. Se depoziteaza la loc racoros, in beci sau camara.