O reteta de tort inghetat cu coacaze

Am fost in vizita la bunici si am cules coacaze rosii si negre. Pentru ca cei mici nu vroiau sa le manance asa simple, ne-am gandit la o inghetata pe bat sau la o prajitura . Pana la urma am ales varianta combinata, adica tort inghetat cu coacaze.

Ingrediente blat

150g piscoturi

150g unt topit

Ingredinte crema

500-600 g coacaze rosii si negre/afine

400-500 g smantana grasa pentru frisca

250 g ricotta

100 ml lapte condensat

200 g zahar brun

Cum se prepara crema de coacaze vezi pe eumama.ro.