Mancare de stevie. Reteta simpla, ieftina si rapida

Mai este putin timp pana ce vine perioada ideala pentru o mancare de stevie. Reteta este simpla, ieftina, rapida, iar mancarica iese deosebit de gustoasa. Ai nevoie de doar cateva ingrediente, la indemana oricui.

Primavara, ne bucuram de o multime de verdeturi si alte plante de sezon care ne aduc un aport semnificativ de vitamine.

Cum poti folosi frunzele de stevie. Beneficii pentru sanatate

Loboda, spanacul, untisorul, leurda, urzicile si stevia, toate acestea pot fi folosite pentru niste preparate delicioase. Sunt pline de vitamine si de alti nutrienti, vitali pentru o buna functionare a organismului.

Frunzele de stevie pot fi folosite in placinte, in ciorbe, in tocanite, dar si in varianta simpla de mancare de stevie.

Aceasta planta, care creste in gradinile romanilor, dar si pe campuri sau in paduri, este si un laxativ natural. Intareste sistemul imunitar si are efect antiinflamator. De asemenea, se spune ca este buna si pentru persoanele care au probleme cu vederea sau cu aspectul pielii.

Reteta de mancare de stevie. Este simpla, ieftina si rapida

Lista de ingrediente:

putin ulei

frunze de stevie

ceapa – verde, uscata sau combinate

suc de rosii mai gros sau bulion

un praf de sare

optional: doua oua

optional: cativa catei de usturoi

Mod de preparare:

Se spala si se curata bine frunzele de stevie. Se rup cozile si nervurile mai mari. Se pune apa la fiert, cu un praf de sare, apoi se fierb frunzele.

Se scot, se pun la scurs si se toaca. Se curata si se spala ceapa, apoi se caleste. Daca vrei sa nu pice greu prajeala la stomac, poti pune putina apa in ulei, apoi lasi sa fiarba ceapa in acest amestec pana se inmoaie suficient.

Cand ceapa este gata calita, se completeaza cu sucul de rosii sau cu bulionul si se amesteca apoi cu o parte din zeama in care a fiert stevia. Se completeaza cu frunzele tocate si se lasa pe foc pana este totul scazut si bine fiert.

Unele persoane adauga spre final niste „zdrente”, adica oua batute, iar dupa ce le pun peste mancarica o mai lasa cateva minute pe foc, sa se inchege bine.

Altii prefera sa puna spre final niste usturoi pisat sau dat pe razatoarea mica. Insa, aceste doua ingrediente sunt strict optionale, dupa gustul fiecaruia.