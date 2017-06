Inghetata cu cacao si nuci

O inghetata gustoasa si racoritoare, perfecta pentru zielele in care este foarte cald.

500 ml lapte

3 oua

175 g zahar

3-4 linguri cacao

o mana nuci prajite

esenta de rom

Se da laptele in clocot, se adauga zaharul si se tine pe foc pana cand acesta se dizolva. Se trage de pe foc, se lasa sa se racoreasca putin si se rastoarna intr-un vas mai inalt. Se adauga cacao si ouale si se mixeaza bine dupa care amestecul se rastoarna inapoi in vasul in care am fiert laptele,se mai pune putin pe foc fara sa dea in clocot, doar sa se incalzeasca.

Se adauga esenta de rom, nucile prajite in cuptor si apoi macinate

si se amesteca bine.

Se repartizeaza in cupe (putem folosi forme de briose), se lasa sa se raceasca si apoi se da la frigider.

Se serveste presarata cu nuci prajite si macinate.

