Galuste de orez cu cartofi si cascaval

Aveti resturi de piure de cartofi si orez fiert in frigider? Exista o reteta incantatoare pe care o puteti face pe care atat copiii cat si adultii o vor iubi cu siguranta.

Cum se numeste aceasta reteta? Galuste de orez cu cartofi si cascaval.

Doar pronuntarea numelui este suficienta pentru a-ti ploua in gura. Dar asteptati pana cand familia si prietenii va vor da o bataie de cap in timp ce le coaceti si pana cand va vor arunca o privire in clipa in care le veti servi pe masa – toti va vor lauda reteta inedita!

Ingrediente:

– 2 cani de piure

– 2 cani de orez gatit

– o cana de branza cheddar rasa

– o cana de mazare la conserva

– o cana de paine zdrobita

– un ou batut

– piper negru macinat

– sare de mare

– ulei de masline

Mod de preparare:

– Preincalziti cuptorul la 200 de grade Celsius

– Puneti cartofii piure, orezul fiert, branza ceddar, mazarea verde si oul batut intr-un bol mare de amestecat.

– Amestecati foarte bine toate ingredientele. In timpul amestecarii, adaugati piper negru macinat si sare de mare.

– Formati bulgari din amestec

– Pe o farfurie, adauga firimiturile de paine si acopera bulgarii cu painea.

– Puneti o hartie de copt pe o tava, ungeti hartia cu putin ulei de masline si aranjati bulgarii de orez pe ea

– Coaceti bulgarii la cuptor timp de 10 minute.

– Intoarceti bulgarii pe cealalta parte si mai tineti-i la cuptor pentru inca 10 minute.

– Lasa bulgarii sa se raceasca

– Puneti-i pe un platou mare si serviti-va.