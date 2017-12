De ce nu trebuie sa adaugati niciodata ulei in apa de la paste

Ne pare rau sa-ti dam aceasta veste, dar probabil ai gatit pastele gresit in toata aceasta perioada.

Indiferent daca doriti o gustare rapida si usoara sau o masa delicioasa, nu puteti rata atunci cand vine vorba de paste. Nu este nevoie de un bucatar iscusit pentru a prepara niste taitei cu sos, la urma urmei.

Insa, in timp ce stiinta recomanda sa se puna putina sare in apa de fiert a pastelor, va recomandam sa va ganditi de doua ori daca vreti sa adaugati si ulei in vas.

Expertii spun ca aceasta greseala simpla ar putea sa va distruga intreaga masa.

Multi adauga ulei in apa unde se fierb pastele pentru a mentine apa fierbinte sau pentru evitarea lipirii. Total gresit.

Asa cum stiti cu totii uleiul se separa de apa si nu va face altceva decat sa ramana pe paste si sa impiedice sosul sa se lipeasca de ele, facand masa mult mai grasa si nesanatoasa.

Din fericire, exista o rezolvare usoara in aceasta problema de gatit. Expertii recomanda utilizarea unui vas mare si multa apa pentru a oferi pastelor spatiu pentru a se deplasa in timp ce se gatesc.

Puteti, de asemenea, sa amestecati pastele de indata ce le puneti in oala – si periodic pentru restul timpului de gatire – pentru a impiedica taitele sa ramana lipite.