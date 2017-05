Exista o multime de retete de pui la cuptor, insa una dintre cele mai reusite si cele mai simple ii apartine simpaticului bucatar britanic Jamie Oliver.

Este vorba despre o reteta de pui marinat in lapte dulce si suc de lamaie, pe care o s-o prezentam pas cu pas in randurile urmatoare.

Intra pe ghid-culinar.ro pentru a vedea pe scurt care sunt pasii ce trebuie urmati.