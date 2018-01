Cum poti prepara vegeta la tine acasa! Renunta la cea plina de chimicale din comert

In magazine se gasesc o multime de sortimente de vegeta, in diverse arome, insa ce nu stiu multi este ca vin la pachet cu o multime de chimicale. De ce sa dai banii pe otrava, cand poti sa prepari la tine acasa, o varianta sanatoasa si ieftina?

Iata cum se prepara vegeta de casa din ingrediente 100% naturale.

Ingrediente

– 5 morcovi

– o jumatate de radacina de telina

– jumatate de gulie

– trei radacini de patrunjel

– doua radacini de pastarnac

– un ardei gras rosu

– un ardei gras galben

– o ceapa rosie

– doua cele albe

– o legatura de frunze de telina

– o legatura de frunze de patrunjel.

Cum se prepara vegeta de casa

Toate legumele se curata bine de coaja. Cuptorul se incinge la 100 de grade, la foc mic, dupa care se pregateste o tava mare, pe care se pune hartie de copt.

Legumele se toaca marunt sau se dau prin razatoare si se pun pe tava. Peste legumele taiate fasii se presara sare.

Se lasa la cuptor aproximativ 4 ore.

Dupa ce timpul a expirat, se lasa la racit si apoi se trec prin blender sau robotul de bucatarie. Daca mai ai rasnita de cafea, este buna si aceea.

In cazul in care isi doresti sa fie putin mai sarata, se mai poate adauga sare. Poti depozita vegeta in borcane si se pastreaza la loc racoros si lipsit de umezeala.