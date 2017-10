Beneficiile păstăilor de fasole + o rețetă simplă

REȚETA Pastaile de fasole sunt unele dintre cele mai comune legume consumate de catre om. Acestea sunt cosumate inainte ca semintele din interior sa creasca complet.

Citeste mai departe pentru a afla ce beneficii vin la pachet cu aceste pastai si cum sa le gatesti.

Beneficii pentru sanatate

Fibre

Un beneficiu pentru sanatate al pastailor sunt fibrele. Fibrele actioneaza precum o matura care ajuta corpul sa scape de agentii nedoriti, precum toxinele si radicalii liberi care cauzeaza boli cardiace si cancer. De asemenea, fibrele faciliteaza digestia. Pe aceasta cale, afectiunile gastrointestinale, precum constiparea si hemoroizii sunt prevenite.

Sanatatea ochilor

Pastaile verzi ajuta la mentinerea sanatatii ochilor. Acestea contin diferiti caretonoizi, precum luteina care intaresc macula ochilor si joaca un rol principal in reducerea stresului structurii ochilor. Asta inseamna ca includerea pastailor verzi in dieta ajuta la prevenirea deteriorarii vederii.

Sanatatea oaselor

Alt beneficiu pentru sanatate pe care ti-l ofera pastaile este intarirea oaselor si a tesuturilor. Pastaile sunt bogate in silicon, iar o portie de 200g de pastai contine aproximativ 7 miligrame de silicon.

Sarcina

Femeile gravide pot beneficia si ele de pe urma pastailor. Pe langa faptul ca sunt bogate in fibre care previn constipatia, hemoroizii si altele, aceasta leguma contine si fier. Consumul de fier din plante imbunatatesc fertilitatea, iar in combinatie cu vitamina C ajuta la absorbtia de fier. De asemenea, pastaile contin acid folic care protejeaza fetusul. O cana de pastai iti ofera aproximativ 6% din doza zilnica necesara de fier.

Reteta simpla

Pastai cu usturoi si ghimbir

Ingrediente: pastai, ulei, ghimbir proaspat, usturoi si sare.

Fierbe o oala mare de apa sarata si umple un castron mare cu apa rece ca gheata. Dupa aceea fierbe pastaile pana ce se fragezesc. Dupa aceea vei pune pastaile in apa rece ca gheata. Dupa ce s-au racit, scoate-le si pune-le pe un prosop. Apoi, pune doua linguri de ulei la incins intr-o tigaie mare. Adauga jumatate din pastai, jumatate din usturoi si jumatate din ghimbir. Gateste-le, amestecand constant pana ce pastaile se incalzesc si usturoiul cu ghimbirul s-au inmuiat.

Pastaile sunt bune pentru sanatate si vin la pachet cu multe benficii. Le poti include in variate retete pe care le poti servi la micul dejun, pranz si cina.