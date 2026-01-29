Rețeta virală de biscuiți cu 2,80 lei bucata. Cum faci acasă desertul care a înnebunit internetul

Lasă deoparte dulciurile scumpe. O rețetă simplă de biscuiți cu unt și ciocolată a explodat pe internet. E inspirată de un produs faimos. Motivul e simplu: costul. Un singur biscuit te costă fix 2,80 lei.

Povestea a început cu fanii biscuiților shortbread cu ciocolată de la Marks and Spencer. Au vrut o variantă de casă. Ziarul Mirror scrie că rețelele sociale s-au umplut de rețete, dar una a ieșit în evidență: cea a bloggerului Jane’s Patisserie. Descrierea ei te convinge pe loc: „Un biscuit shortbread cu nasturi de ciocolată, delicios de moale și untos, care este super ușor de făcut și chiar mai ușor de mâncat.”

Inspirația din spatele fenomenului: De unde a pornit totul

Când iubești un produs, ajungi să-l reinventezi la tine în bucătărie. Asta e povestea biscuiților ăstora. Ani la rând, cei de la M&S au fost standardul de aur. Acum, însă, versiunile făcute acasă rup Instagramul și TikTok-ul. Rețeta de shortbread e simplă, directă, fără bătăi de cap, așa că nu e de mirare că varianta lui Jane’s Patisserie a prins atât de bine. Preparatele ei merg la sigur. Rezultatul? Un desert care se bate de la egal la egal cu originalul, dar la un preț de nimic. Sună bine, nu?

Ce ai nevoie pentru 12 biscuiți perfecți

Secretul? Simplitate. Ingrediente bune. Atât. Pentru 12 biscuiți zdraveni ai nevoie de câteva chestii de bază, pe care probabil le ai deja prin casă. Rețeta asta e practic garantată.

Lista de cumpărături:

200g unt nesărat, la temperatura camerei

100g zahăr tos

225g făină albă

75g amidon de porumb (cornflour)

350g nasturi de ciocolată, fulgi de ciocolată sau ciocolată tocată

Ingredientele sunt pentru 12 bucăți, dar dacă vrei biscuiți mai mici, trebuie să fii atent la timpul de coacere și să-l ajustezi.

Gata în câțiva pași simpli. Secretul unui aluat fraged

Totul e gata neașteptat de repede, chiar dacă nu ești vreun maestru cofetar. Începi simplu: amestecă untul moale cu zahărul într-un bol până devin o cremă pufoasă.

Acum aruncă peste ele făina și amidonul de porumb și mixează până se leagă aluatul. O să pară sfărâmicios la început, dar nu intra în panică. Frământă-l puțin cu mâna și se va aduna. La final, încorporează bucățile de ciocolată, asigurându-te că ajung peste tot.

Pune aluatul pe blatul dat cu făină și întinde-l la o grosime de cam 1,5 cm. Taie biscuiții cu o formă rotundă de 7,5 cm și pune-i în tăvi cu hârtie de copt. Urmează un pas esențial: bagă tăvile la frigider pentru 30 de minute. Cât stau la rece, pornește cuptorul la 180°C (160°C dacă ai ventilație). Poți să presari niște zahăr pe ei înainte să-i bagi la copt pentru 20-25 de minute. Sunt gata când s-au rumenit frumos.

Calculul final: De ce este această rețetă o afacere

Și acum, matematica. Aici e marea surpriză. Toată tura de 12 biscuiți a costat, în calculul original, 5,75 lire. Adică vreo 33 de lei pentru tot platoul. Incredibil.

Dacă faci un calcul simplu, un singur biscuit iese la 48 de pence bucata. Echivalentul a 2,80 lei. Gândește-te cât dai pe un singur biscuit dintr-o cofetărie sau un supermarket, unde prețul poate fi dublu sau chiar triplu, și o să vezi imediat de ce merită. E o afacere excelentă pentru un desert proaspăt, făcut de tine, mai ales când îl mănânci cald, abia scos din cuptor.