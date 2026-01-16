Rețetă simplă pentru crumpets de casă, popularizată pe TikTok

O rețetă pentru crumpets de casă, popularizată pe TikTok, încurajează publicul să prepare aceste turte acasă în loc să le cumpere. Creatorul rețetei susține că varianta preparată în casă este „pufoasă și elastică”, conform Mirror, care citează Express.

O alternativă la produsele din comerț

Utilizatorul de TikTok @jeromecooksfood, pe nume Jerome, a publicat în noiembrie o metodă pentru prepararea crumpets-urilor acasă. Rețeta se bazează pe câteva ingrediente simple, pe care mulți le au deja în bucătărie. Acesta a explicat diferența față de produsele din comerț. „Dacă nu ați mâncat niciodată un crumpet de casă, nu ați mâncat cu adevărat un crumpet. Și sunt atât, atât de ușor de făcut”, a afirmat Jerome.

El a adăugat că produsele din magazin au o calitate inferioară. „Acum, să nu mă înțelegeți greșit, cele din magazin sunt în regulă, dar nu sunt nimic special și ar putea fi puțin gumate. Cele de casă sunt ușoare, pufoase și elastice și sunt recipientul perfect pentru unt, Marmite sau orice topping doriți”. În postarea sa, Jerome a descris crumpets-urile de casă drept o „revelație” culinară.

O rețetă rapidă pentru oricine

Metoda de preparare este considerată accesibilă și pentru începători. Jerome a menționat că aluatul se realizează în două minute, iar timpul de gătire este de zece minute, după o perioadă de odihnă a compoziției. În descrierea clipului, acesta a precizat: „Suficient de rapid pentru a le pregăti la micul dejun în weekend. Sunt delicioase proaspete sau chiar mai bune dacă le lași puțin și apoi le prăjești”.

Videoclipul a înregistrat peste 152.700 de vizualizări, 4.117 aprecieri și 130 de comentarii. Unii utilizatori au întrebat dacă bitartratul de potasiu (crema de tartar) poate fi înlocuit. În secțiunea de comentarii, Jerome a oferit o soluție: „Folosiți doar 1 linguriță de praf de copt (și nu folosiți și bicarbonat). Sau renunțați la ambele și lăsați-l puțin mai mult la dospit!”.

Reacțiile utilizatorilor online

Reacțiile din secțiunea de comentarii au fost pozitive. Un utilizator a scris: „Ooooh, acea textură crocantă și aproape că pot simți gustul de Marmite!”. O persoană pe nume Paul a comentat: „Trebuie să încerc asta, nu mi-au plăcut niciodată cele din magazin. O rețetă atât de simplă, habar n-aveam. Mulțumesc pentru asta!”. Utilizatorul Suj a adăugat: „Voi fi sincer, nu mă dau în vânt după crumpets din magazin, dar ACESTEA mă fac să salivez!”. O altă persoană, Frandu, a scris despre propria experiență: „Le-am făcut o dată pentru un prieten și nu m-am mai oprit!”.

Rețeta completă pentru crumpets de casă

Ingredientele și pașii de mai jos sunt pentru prepararea a șase-opt crumpets.

Ingrediente pentru aluat:

240g făină albă puternică

320ml apă caldă (temperatura ideală este de aproximativ 40°C)

1/2 linguriță de sare

1/2 linguriță de zahăr

1 linguriță de bitartrat de potasiu (cremă de tartar)

1/2 linguriță de bicarbonat de sodiu

1 și 1/2 linguriță (7g) de drojdie

Pentru gătit:

10g unt

Mod de preparare: