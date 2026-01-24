Rețetă pentru muzeu în Italia – Metoda anti-anxietate validată de 3.000 studii

Imaginați-vă. Mergeți la medicul de familie pentru o stare de anxietate. Ieșiți de acolo nu cu o rețetă de pastile, ci cu una pentru o vizită la muzeu. Sună a ficțiune? Nu în Italia, conform Adevărul.

În regiunea Piemont, acest scenariu este deja realitate. Un proiect-pilot de acolo ar putea schimba din temelii modul în care privim sănătatea psihică. Medicii de familie pot prescrie pacienților, pe lângă tratamentul clasic, vizite la muzee și ateliere artistice. Informațiile din presa italiană, preluate de Adevărul, vorbesc despre o colaborare fără precedent între sistemul sanitar și cel cultural. Scopul e clar: vindecarea sufletului prin artă.

O doză de artă contemporană, direct de la medic

Proiectul se numește „Muzeu și Bunăstare: trasee de îngrijire prin artă și cultură” și este o inițiativă a serviciului sanitar Asl To3. Totul se bazează pe conceptul de „prescripție socială”, o metodă aplicată cu succes și în alte sisteme de sănătate. Pe scurt, medicul identifică o nevoie pe care medicamentele singure nu o pot rezolva. Poate fi singurătate. O formă ușoară de depresie. Sau pur și simplu o vulnerabilitate socială. Atunci, în loc să mărească doza de anxiolitice, eliberează o recomandare pentru o experiență culturală.

Și nu vorbim despre orice locații. Partenerii sunt două instituții de prestigiu: Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea și Reggia di Venaria, ambele având deja experiență în proiecte care leagă cultura de sănătate. Pacienții nu sunt lăsați singuri. După ce primesc prescripția și se programează prin sistemul unic (CUP), ei sunt însoțiți la muzeu în grupuri mici de o echipă medicală. La finalul experienței, sunt monitorizați clinic pentru a evalua impactul.

De ce funcționează? Peste 3.000 de studii confirmă

Pare o idee excentrică? Nicidecum. Inițiativa are o bază științifică solidă, fiind susținută de Fundația Compagnia di San Paolo. De altfel, Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut oficial beneficiile artei asupra sănătății. Un raport publicat de OMS în 2019, care a analizat peste 3.000 de studii internaționale, a arătat limpede că artele contribuie la prevenție, la managementul bolilor cronice și, mai ales, la sprijinul psihologic.

Medicii din Torino care aplică deja acest model au observat rezultate concrete. Experiențele culturale activează procese cognitive, emoționale și sociale complexe. Ele reușesc să reducă anxietatea. Combat izolarea socială. Ameliorează formele ușoare sau moderate de depresie. Pacienții vizați sunt adulții și vârstnicii singuri, persoanele cu fragilități psihologice, dizabilități intelectuale ușoare sau cei care suferă de boli cronice.

„Să scoatem pacienții din cabinetul medical”

Viziunea din spatele proiectului este explicată cel mai bine de Giovanni La Valle, directorul general al Asl To3. „Obiectivul nostru este să scoatem pacienții din cabinetul medical și să îi integrăm în spații capabile să genereze bunăstare, relaționare și stimulare emoțională”, a declarat acesta. Ideea nu a apărut peste noapte. A evoluat dintr-o inițiativă locală, „Oulx: in arte salus”.

Echipa din spatele conceptului este una multiprofesională. Medici, asistenți, psihologi, specialiști în promovarea sănătății, artiști, profesori și asociații locale au pus umărul la crearea acestui sistem. Centrul medical din Oulx a fost transformat într-un spațiu permanent de artă, deschis întregii comunități. O dovadă că arta poate pătrunde oriunde.

Muzeul devine un spital pentru suflet

Această inițiativă redefinește rolul muzeului în societate. Nu mai este doar un depozitar de frumos, ci devine un instrument activ în procesul de vindecare. O farmacie a spiritului. Francesco Manacorda, directorul Castello di Rivoli, surprinde perfect această transformare: „Recunoașterea experienței artistice ca formă de tratament înseamnă atribuirea muzeului a unei funcții de însoțire către bunăstare”. Surprinzător sau nu, poate că viitorul sănătății mintale nu se va găsi doar în flacoane, ci și pe simezele galeriilor de artă.