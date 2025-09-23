Renunță la smartwatch! WiFi-ul din locuința ta poate monitoriza pulsul în doar câteva secunde

WiFi-ul din casă îți poate măsura pulsul în câteva secunde

Uitați de ceasurile inteligente

Ritmul cardiac este un indicator esențial al sănătății noastre, iar măsurarea acestuia a necesitat, până acum, dispozitive dedicate, precum ceasurile inteligente sau aparatele medicale. Însă, o nouă cercetare realizată de Universitatea din California, Santa Cruz, arată că semnalele WiFi din locuințele noastre pot îndeplini această funcție cu o precizie surprinzătoare. Această metodă inovatoare promite să revoluționeze modul în care monitorizăm starea noastră de sănătate, eliminând necesitatea unor echipamente costisitoare.

Ce este Pulse-Fi?

Tehnologia dezvoltată de cercetători, denumită „Pulse-Fi”, oferă o alternative simplă și accesibilă pentru monitorizarea frecvenței cardiace. Folosind un router WiFi obișnuit, sistemul poate detecta variabilele semnalului de undă radio provocate de bătăile inimii umane. Această combinație între hardware ieftin și algoritmi avansați de învățare automată permite colectarea datelor privind pulsul în câteva secunde, făcând ca această metodă să fie o soluție viabilă pentru verificarea sănătății în condiții domestice.

Prezentarea oficială a tehnologiei

„Pulse-Fi” a fost prezentat oficial la Conferința internațională IEEE 2025 privind calculul distribuit în sisteme inteligente și Internetul obiectelor (DCOSS-IoT). Cercetătorul principal al proiectului, Pranay Kocheta, a subliniat cum tehnologia ia în considerare sensibilitatea semnalelor WiFi la mediile înconjurătoare. „Modificările provocate de trecerea semnalelor prin corp sunt detectabile matematic și pot fi corelate cu ritmul cardiac”, a declarat Kocheta.

Modul în care funcționează

Dispozitivele WiFi transmit unde radio care interacționează cu obiectele și persoanele din jur. Aceste unde, atunci când trec prin organism, suferă modificări care pot fi măsurate. Echipa de cercetare a realizat că, prin filtrarea corectă a zgomotului de fond, este posibil să extragem informațiile necesare pentru a determina pulsul unei persoane.

Un sistem precis și eficient

În testele efectuate, s-a constatat că este necesar doar un interval de cinci secunde de procesare pentru ca sistemul să genereze rezultate cu acuratețe clinică. Experimentul a fost realizat pe un eșantion de 118 participanți, iar eroarea în măsurarea pulsului a fost de doar jumătate de bătaie pe minut după această perioadă scurtă. De asemenea, sistemul a demonstrat capacitatea de a funcționa indiferent de poziția corpului: stând în picioare, așezat, culcat sau chiar în mișcare.

Detalii despre experiment

Pentru a efectua experimentul, cercetătorii au utilizat cipuri ESP32, care pot fi achiziționate cu prețuri cuprinse între 5 și 10 dolari, și dispozitive Raspberry Pi, comercializate la aproximativ 30 de dolari. Rezultatele obținute cu Raspberry Pi au fost notabil mai bune, iar cercetătorii sugerează că routerele comerciale ar putea îmbunătăți precizia măsurătorilor. De asemenea, Pulse-Fi a arătat fiabilitate la distanțe de până la trei metri, fără scăderi de performanță.

Pranay Kocheta a afirmat că, datorită modelului de învățare automată implementat, distanța nu avea practic niciun impact asupra performanței, aspect care reprezenta o provocare semnificativă în cazul tehnologiilor anterioare.

Crearea setului de date

Pentru a antrena algoritmul, echipa a creat un set de date propriu, având în vedere că nu existau resurse disponibile pentru semnalele provenite de la dispozitivele ESP32. Sistemul a fost instalat în biblioteca universității, fiind conectat la un oximetru standard pentru a corela datele reale cu cele generate de Pulse-Fi. Această metodă a fost testată și folosind un set de date creat de cercetători brazilieni, reprezentând cel mai amplu material de acest tip disponibil până în prezent.

Viitorul tehnologiei Pulse-Fi

Cercetătorii au început să exploreze și alte aplicații ale acestei tehnologii, având în vedere extinderea metodei pentru a include detectarea respirației și diagnosticul tulburărilor de somn, precum apneea. Rezultatele preliminare indică o acuratețe promițătoare pentru aceste tipuri de monitorizare.

Impactul tehnologiei asupra sănătății personale

Pulse-Fi ar putea schimba fundamental modul în care persoanele își monitorizează sănătatea. Datorită accesibilității tehnologiei și a costurilor reduse asociate, utilizatorii ar putea beneficia de un regim de monitorizare a sănătății fără a depinde de dispozitive costisitoare și greu de utilizat. Aceasta ar putea fi o resursă valoroasă, mai ales în contextul unei populații globale în continuă creștere, care are nevoie de soluții eficiente și accesibile pentru a menține un stil de viață sănătos.

Concluzie

Inovațiile tehnologice din domeniul sănătății continuă să evolueze cu rapiditate, iar Pulse-Fi reprezintă un pas important în această direcție. Integrarea unor tehnici avansate de învățare automată cu tehnologia WiFi va deschide noi orizonturi în monitorizarea sănătății. Așteptăm cu interes viitoarele progrese pe acest front, care ar putea transforma radical modul în care înțelegem și gestionăm sănătatea noastră zilnică.

Sursa: Aici