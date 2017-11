Unde sa o atingi cu degetele pentru cel mai puternic orgasm extern

Uneori, barbatii tind sa omita anumite zone erogene ale femeii care nu se afla in proximitatea pubisului.

Insa tocmai aceste zone, atinse cu degetele, pot spori placerea intr-atat incat ea sa obtina cel mai puternic orgasm.

In ritmul alert de zi cu zi, sexul se rezuma, adesea, doar la penetrarea propriu-zisa, cu umezirea prealabila a zonelor intime ale femeii printr-un sex oral scurt si la obiect. Insa doua mangaieri si un sarut nu inseamna preludiu si, mai mereu, tocmai aceasta etapa peste care multi barbati sar asigura succesul in pat: atingere unui orgasm puternic, venit mai degraba din exterior trupului feminin decat din frecarea vaginala.

Interiorul coapselor – mangaierile usoare cu degetele ale interiorului coaspselor sunt extraordinar de senzuale si de excitante, pentru ca aceasta zona este foarte sensibila la atingere. Mangaierile vor dezmierda o femeie cu atata eficienta incat atingerea orgasmului va fi mult mai usoara. Atingerea cu degetele, mangaierea, presarea usoara, ciupiturile delicate si, de ce nu?!, sarutatul si linsul interiorului coapselor vor scoate din minti o femeie cu mult inainte de a fi penetrata vaginal.

In spatele genunchiului – barbatii tind sa uite de genunchi si de partea din spatele acestora. Insa zona este puternic erogena. Atingerile usoare cu degetele, presatul si frecatul aplicate in spatele genunchilor vor spori tensiunea sexuala a trupului feminin pana cand aceasta isi va pierde mintile si va tanji, chiar si verbal, dupa penetrare. Si tineti cont! O femeie care este adusa pe culmile placerii doar prin atingerea degetelor si care spune “Intra in mine” este la doar un pas de orgasm!

Fesele – aceasta zona adorata de barbati este buna nu numai la apucat brutal sau la palmuit. Fesele sunt zone erogene ale trupului care merita atentia necesara ofera prin atingerea cu degetele. Atingerea delicata, framantarea usoara in palme si alunecarea degetelor pe curbura feselor dezmiarda o femeie pana in punctul in care o sa erupa sexual ca un vulcan de la primele miscari de du-te-vino ale penetrarii.

Ceafa – multe femei se excita chiar si in momentul in care barbatul respira usor in spatele lor, simtind suflul cald si sacadat al respiratiei. Asadar, cei care vor sa-si aduca femeile pe culmile placerii, sa aiba pielea de gaina de excitare, ar trebui sa acorde atentie, prin mangaieri si saruturi, si aceste zone a gatului.

Urechile – sunt zone foarte sensibile si erogene. Atentie, insa! Nu tuturor femeilor le place ca simta umezeala salivei in abundenta pe urechi. Motiv pentru care barbatul care acorda atentie urechilor partenerei sale in timpul preludiului ar trebui sa inceapa mai intai cu mangaierii si ciupituri usoare, delicate, cu degetele pe ureche. Cu cat acestea dureaza mai mult, cu atat orgasmul va fi mai vulcanic!

Picioarele – de cand picioarele trupului uman au devenit tabu sau o parte a corpului vesnic asociata cu murdaria? Multe persoane, femei si barbati deopotriva, evita sa atinga picioarele partenerilor/partenerelor. Insa mangaiatul, presatul cu degetele, masajul in sine al picioarele este deopotriva relaxant si excitant. Mai mult, suptul degetelor de la picioare poate aduce femeia aproape de climax si poate chiar spori intensitatea orgasmului atunci cand barbatul actioneaza asupra degetelor femeii chiar in momentul in care ea-si da drumul. Asadar, nu uitati de picioare! Masajul acestora sporeste intimitatea dintre parteneri, motiv pentru care insa femeia devine mai dispusa la aventuri sexuale in doi.

Incheietura mainii – si aceasta zona este adesea trecuta cu vederea de barbati. Dar un masaj al mainilor si al incheieturilor care sa se prelungeasca pe antebrat este o metoda exceptionala de relaxare si de excitare, care are rezultate sigure pe plan sexual.

Sanii si sfarcurile – ei bine, aceasta zona este in atentia barbatilor si inainte de sex, si in timpul sexului. Insa, fiind o zona foarte sensibila, barbatii, prin miscari prea bruste si dure, reusesc mai degraba sa taie placerea femeii decat sa o sporeasca. Un barbat care vrea sa-si excite la maximum partenera trebuie sa actioneze delicat la nivelul sanilor si al sfarcurilor, prin atingeri lente, senzuale ale degetelor, prin mangaieri continue si prin saruturi indelungi.