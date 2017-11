Traditii de nunta bizare din jurul lumii

Exista cateva traditii de nunta – petrecerea burlacilor si mireasa care ii arunca buchetul – care sunt cunoscute si practicate in intreaga lume. Exista si unele ritualuri pe care numai oamenii din anumite tari sau culturi practica.

1. Taierea lemnelor, Germania

O traditie veche germana de nunta este taierea unui bustean cu un fierastrau mare cu 2 manere. Acest act arata capacitatea cuplului casatorit de a lucra impreuna si de a trece prin orice obstacole care pot avea loc in casnicia lor.

2. 2 copii, Sudan

In tribul Nuer din Sudan, nunta este completa numai atunci cand sotia da nastere la 2 copii. Daca sotia are doar un copil, sotul poate cere divortul. Daca sotul moare, fratele sau trebuie sa devina sotul noii vaduve.

3. Furatul miresei, Romania

In Romania si in alte tari Europene, se joaca un joc, si anume \”furatul miresei\”. Mireasa este furata in timpul petrecerii de dupa ceremonie de care prieteni, familie sau actori, iar ginerele trebuie sa o salveze prin platirea unei sume de bani, cu bautura sau cu un gest romantic.

4. Spargerea paharului, traditie evreiasca

Atunci cand o ceremonie de nunta evreiasca se termina, mirele si mireasa urca pe un pahar in interiorul unei pungi de panza pentru a-l sparge. Are multiple intelesuri, iar unul dintre ele este acela de a demonstra ca mariajul are durere si bucurie si ca reprezinta angajamentul de a ramane unul langa celalalt.

5. Paine cu sare, Rusia

La o sarbatoare de nunta din Rusia, parintii mirelui si miresei saluta cuplul cu paine cu sare. Este o traditie care implica ospitalitate. Atat mireasa cat si mirele sfarama o bucata de paine, pun sare pe ea si se hranesc reciproc. Cu superstitii, oricine rupe bucata mai mare va fi capul casei. Dupa aceea, fiecare oaspete va primi o bucata de paine de nunta numita karavai.

6. Scuipatul miresei, Kenya

Fetele Massai din Kenya sunt de obicei date unui barbat mult mai in varsta decat mireasa. La ceremonia de nunta, tatal sau fratele miresei o scuipa pe cap ca o binecuvantare. Apoi, ea paraseste casa cu noul sot, mergand pe jos pana la noua ei casa, indiferent cat de departe este.