Test de virginitate! O tanara de 18 ani a trecut prin cea mai mare umilinta: “Am urcat intr-o masina cu mai multi barbati”

Testul de virginitate este o practica obisnuita in societatea afgana foarte conservatoare. Femeile trebuie sa se casatoreasca virgine, iar pentru orice actiune pe care ei o considera deplasata li se pune la indoiala integritatea.

Neda, o tanara in varsta de 18 ani din Bamiyan, centrul Afganistanului, a trecut printr-o experienta traumatizanta. Fata sustine ca viata ei s-a schimbat total din acel moment si spune ca regreta decizia de a se urca intr-o masina cu mai multi barbati.

“Viata mea s-a schimbat radical. Am avut o viata buna, dar acum totul s-a schimbat”, si-a inceput tanara povestea.

In anul 2015, Neda tocmai terminase repetitiile la teatru, noaptea tarziu, iar drumul pana acasa dura aproximativ 2 ore. Impreuna cu un amic, tanara a acceptat sa mearga acasa cu alti doi prieteni.

“Chiar si astazi ma invinovatesc ca am urcat in masina cu mai multi barbati. Ma invinovatesc ca mi-am pus familia in situatia asta, ca i-am facut de rusine. Dar eu stiu, de asemenea, ca era singura cale de a ajunge acasa”, a mai declarat Neda.

Neda a fost raportata autoritatilor pe motiv ca a avut sex premarital in calatoria spre casa. Ea si amicul ei au fost anchetati.

“M-au acuzat de deznadejde si m-au dus la un centru medical pentru a-mi face testul de virginitate”, a declarat tanara.

Doctorii au constatat ca himenul fetei era intact, insa Neda povesteste ca examinarea a fost una traumatizanta.

Doctorul a supus-o unei interventii brutale, a consultat-o impotriva vointei sale si sustine ca i-a fost violata intimitatea intr-un mod degradant.

In timp ce ea a fost achitata de procurorii locali, surprinzator, cazul ei trebuie sa ajunga la Curtea Suprema, care trebuie sa ia o decizie.

Bobani Haidari, medic ginecolog din provincia Bamiyan, spune ca aceste teste sunt normale la ei si ca se poate ajunge, in medie, la 10 teste de acest gen pe zi.

In general femeile sunt testate fara voia lor. Barbatii au un comportament inuman fata de partenere sau de fiice.

In societatea afgana, femeile trebuie sa fie virgine la casatorie. Virginitatea unei femei este o posesie foarte valoroasa, aratand modestie si puritate.

Femeile care isi pierd fecioria inainte de nunta sunt umilite in public, intemnitate si unele chiar sunt omorate in “crimele de onoare”.