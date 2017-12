Situatii care dezvaluie un manipulator

Manifestarile de iubire si manipulare sunt atat de similare incat cateodata devine foarte dificil sa faci diferenta intre ele.

Noi am adunat o lista de situatii in care manipulatorii isi dau arama pe fata.

1. Iti urmaresc locatia

Spunandu-ti ca se ingrijoreaza cu privire la siguranta ta, partenerul tau se ofera sa activeze serviciul de urmarire a locatiei prin telefon. Ba mai mult, check in-ul in locuri publice a devenit obisnuita cu mult timp in urma. Intreaba-te daca situatia din oras este atat de periculoasa incat nu poti merge pana la cofetarie fara sa fii controlata de persoana iubita. Daca nu, atunci semnele de neincredere sunt acolo. Partenerul tau vrea sa iti stie fiecare pas deoarece nu au incredere in tine si vrea sa te controleze.

2. Justifica nesimtirea cu iubire

Iubirea ar trebui sa scoata tot ce e mai bun dintr-o persoana. Daca devine insuportabila, agresiva si periculoasa, nu este iubire, ci o incercare grosolana de a te controla, justificata de o pasiune nebuneasca. Asta se intampla de multe ori in cazul persoanelor geloase. Isi pot schimba starea de spirit drastic daca ai schimbat planurile, daca ai un nou coleg atragator la serviciu sau daca un trecator ti-a zambit pe strada. Este imposibil sa prezici momentul cand criza de gelozie va aparea si cum se va desfasura.

3. Nu pot trai fara tine

Cand toate interesele sunt focusate pe partener, iar el devine centrul lumii, nu doar ca irita si inspaimanta, dar iti arata si ca ai de a face cu un manipulator si un santajist. Cateodata, acest comportament este insotit si de indepartarea de vechii prieteni. Respectul sta la baza fiecarei relatii.

4. Incearca sa te schimbe dupa bunul plac

Cel mai placut lucru la un cadou este cand vezi ca partenerul tine cont de gusturile si hobby-urile tale si incearca sa gaseasca ceva ce ti-ar placea, cheltuind nu doar bani, dar si timp. Totusi, un cadou nu este mereu facut din atentie. Daca mereu ti se ofera o multime de lucruri ce nu iti sunt necesare poate insemna 2 lucruri. Vor sa te faca sa simti nevoia sa returnezi un cadou sau incearca sa te schimbe dupa bunul plac, alegand hainele “corecte”.