Scrisoare pentru sotia sefului meu, cu care m-am culcat

Ma numesc Ana, am 30 de ani si m-am culcat cu seful meu insurat! Da, stiu, nu am avut onoare pentru ca m-am culcat cu un barbat insurat, mai ales care imi este sef.

Poate de aceea sper ca prin aceste cuvinte sa imi mai spal din vina. Si inainte sa ma judeci, sa stii ca ceea ce fac acum nu scuza sub nicio forma ceea ce am facut. Doar ca, daca un om ca mine poate spune asta, vreau sa dau dovada de solidaritate feminina cu sotia lui.

Asadar, iata scrisoarea pentru sotia sefului meu, cu care m-am culcat

Draga mea, imi e prea rusine sa te rog sa ma ierti! M-am culcat cu sotul tau si imi asum toata vina.

Stiam ca este insurat cu tine. M-a atras sexual, mi-a facut avansuri, mi-a dat o marire de salariu si asa am cedat.

Sotul tau si-a facut poftele cu miine si mai mult decat atat! A durat putin, a fost chiar cat se poate de umilitor.

Dupa aceea s-a intors pe o parte si efectiv a inceput sa planga! Mi-a spus ca se simte vinovat pentru ce a facut si ca a crezut ca daca face asta ii va fi din nou ridicat apetitul sexual. Mi-a spus ca are de cateva luni probleme din punctul acesta de vedere si ca nu stie cum sa vorbeasca cu tine despre asta de frica ca nu cumva sa-l parasesti. Mi-a spus ca este dispus sa incerce orice numai ca sa iti fie pe plac si ca a facut acest lucru pentru ca in afara de medicatie a incercat tot de la terapie pana la introspectie si tot nu reuseste sa se simta “viril”.

L-am crezut, mai ales avand in vedere performantele sale slabe. Si mi-a fost mila de el! Insa, am vazut in ochii lui cat de mult te iubeste si cat de sleit si rusinat este de ceea ce i se intampla.

Asa ca, chiar daca nu sunt in masura sa fac asta….trebuie sa te rog sa discuti cu sotul tau. Stii mult mai bine decat mine ca este un barbat bun!